Минэкономразвития предложило уравнять комиссии для иностранных и российских продавцов на маркетплейсах

Минэкономразвития России предложило ввести новые правила работы маркетплейсов, направленные на защиту интересов отечественных продавцов и выравнивание конкурентной среды. Инициативы содержатся в презентации, которую глава ведомства Максим Решетников представил на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Документ имеется в распоряжении РБК.
В пакете инициатив Минэкономразвития выделяются четыре основных направления реформирования цифровой торговли:
Равные комиссии для иностранных и российских продавцов. Онлайн-платформы обяжут устанавливать для зарубежных участников рынка комиссии не ниже, чем для отечественных компаний. Это должно снизить дисбаланс в условиях конкуренции.
Единые стандарты ценообразования и акций. Для маркетплейсов, банков и ретейла предлагается установить унифицированные требования к указанию конечной цены товара и доступу к участию в промо-мероприятиях.
Новые правила возврата товаров. Платформы получат право удерживать расходы на доставку возвращённого товара с продавца. Также вводится категория «безусловно невозвратных» товаров: медицинские изделия, лекарственные препараты и продукты питания.
Защита продавцов от принудительного снижения цен. В законодательстве может быть закреплено право продавца отказаться от требования платформы снизить стоимость товара. При этом маркетплейсам запретят применять санкции к таким участникам.
Статистика: импорт доминирует в российском e-commerce
Обосновывая необходимость реформ, Минэкономразвития привело данные по структуре электронной торговли в России за прошлый год:
