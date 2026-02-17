Российская делегация прибыла в Женеву для переговоров по Украине

Специальный борт с российской делегацией прибыл в Женеву для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом передает корреспондент РИА Новости. Представители Москвы прилетели в Швейцарию на лайнере Ил-96 специального летного отряда «Россия». Параллельно воздушное пространство Франции пересек самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, также направляющегося на встречу.

Переговоры с участием делегаций России, Украины и Соединенных Штатов запланированы на 17–18 февраля и пройдут в закрытом формате. Российскую сторону представят более 20 человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Не исключены двусторонние контакты с представителями Киева на полях мероприятия.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин дал членам делегации четкие инструкции по ведению переговоров. В новой встрече вновь примет участие начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, который курировал два предыдущих раунда диалога.

На повестке дня — обсуждение ключевых параметров урегулирования:

Военные вопросы — параметры прекращения огня и меры безопасности;

Политические аспекты — основы будущего диалога и гарантии;

Гуманитарная повестка — защита гражданского населения, вопросы перемещенных лиц;

Запорожская АЭС — возможное обсуждение режима безопасности станции.

В рамках женевского визита также запланированы заседания рабочей группы по экономическим вопросам, в состав которой входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Текущий раунд переговоров продолжает серию дипломатических контактов, начатую в конце января — начале февраля в Абу-Даби. Тогда в закрытом формате прошли встречи рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона, в ходе которых обсуждались нерешенные вопросы американского мирного плана.

Важным практическим результатом второго раунда стал обмен военнопленными по формуле «157 на 157», что стало одним из редких примеров конструктивного взаимодействия сторон в гуманитарной сфере.

Женевская встреча рассматривается участниками как возможность закрепить достигнутые договоренности и продвинуться в поиске комплексного решения кризиса. Официальные комментарии по итогам переговоров ожидаются после завершения закрытых сессий.