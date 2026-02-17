Школьники старших классов начнут решать социальные задачи НКО и государства

Программа «Обучение служением. Первые» с сентября текущего года войдет в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект». Об этом сообщили в Минпросвещения России.

В рамках новой инициативы ученики 10–11-х классов будут работать над реальными социальными задачами от некоммерческих организаций (НКО), государственных структур и социального бизнеса. Интеграция программы в учебный план позволит школьникам не только изучать теорию, но и применять полученные знания на практике.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что изменение направлено на развитие практических навыков и профориентацию учащихся.

«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа "Обучение служением. Первые" усилит именно эту составляющую. Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», — цитирует заявление министра пресс-служба ведомства.

Ранее программа «Обучение служением. Первые» была доступна школьникам исключительно в рамках внеурочной деятельности. Теперь у образовательных учреждений появится возможность официально внедрять ее в учебную программу старших классов.

Ожидается, что участие в социальных проектах поможет учащимся развить навыки командной работы, проектного управления и гражданской ответственности.