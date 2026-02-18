Алексей Антипин вышел из капитала CDEK Pay: СДЭК консолидировал 100% платёжного сервиса

Алексей Антипин, сооснователь ООО «СДЭК Финанс» (владеет платёжным сервисом CDEK Pay), 13 февраля вышел из капитала компании. Как обнаружило издание «Коммерсантъ» в базе СПАРК, бизнесмен передал свою долю в размере 49% головной структуре сервиса доставки — ООО «СДЭК-Глобал». В результате сделки последняя стала единственным владельцем CDEK Pay.
Платёжный сервис был запущен в 2021 году и демонстрирует устойчивый рост. Согласно данным СПАРК, выручка CDEK Pay в 2024 году увеличилась на 67% год к году, достигнув 159,4 млн руб., чистая прибыль составила 35,6 млн руб.
Алексей Антипин подтвердил факт сделки, отметив, что продажа доли состоялась по договорённости с новыми акционерами СДЭК. По его словам, это стало «логичным шагом в стремлении собственников логистической компании полностью контролировать все ключевые сервисы в экосистеме».
В пресс-службе СДЭК также подтвердили консолидацию 100% финтех-сегмента. В компании заявили, что цель сделки — «создать мощное ядро для развития сервисов на независимом рынке e-commerce». Там добавили, что делают ставку на усиление финтех-направления как драйвера роста всего бизнеса.
По данным СПАРК, текущая структура собственности ООО «СДЭК-Глобал» выглядит следующим образом:
Вячеслав Пиксаев — 37,06%;
Инна Яковлева — 6,5%;
Евгений Цацура — 1%;
АО «Кластер капитал» — 55,44%.
Пакет АО «Кластер капитал», в свою очередь, принадлежит фонду «Андромеда» под управлением «Современных фондов недвижимости». Эта доля перешла к фонду в 2024 году от основателя СДЭК Леонида Гольдорта, который ранее переехал в Израиль.
Финансовые результаты головной компании также свидетельствуют о положительной динамике. Выручка ООО «СДЭК-Глобал» в 2024 году выросла на 23% год к году, до 42,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 19%, до 1,78 млрд руб.
Стратегические перспективы финтех-направления
Консолидация CDEK Pay в руках единого собственника открывает новые возможности для интеграции платёжных решений в экосистему СДЭК. Эксперты отмечают, что развитие собственных финтех-инструментов позволяет логистическим компаниям повышать маржинальность бизнеса, удерживать клиентов внутри платформы и снижать зависимость от сторонних платёжных провайдеров.
Для рынка e-commerce усиление финтех-компетенций СДЭК может означать появление новых продуктов: рассрочек, страховых решений, программ лояльности и инструментов для работы с международными платежами. Ожидается, что дальнейшие шаги компании будут направлены на масштабирование CDEK Pay за пределы внутренней экосистемы и выход на независимый рынок платёжных услуг.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»