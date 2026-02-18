Алексей Антипин вышел из капитала CDEK Pay: СДЭК консолидировал 100% платёжного сервиса

Алексей Антипин, сооснователь ООО «СДЭК Финанс» (владеет платёжным сервисом CDEK Pay), 13 февраля вышел из капитала компании. Как обнаружило издание «Коммерсантъ» в базе СПАРК, бизнесмен передал свою долю в размере 49% головной структуре сервиса доставки — ООО «СДЭК-Глобал». В результате сделки последняя стала единственным владельцем CDEK Pay.

Платёжный сервис был запущен в 2021 году и демонстрирует устойчивый рост. Согласно данным СПАРК, выручка CDEK Pay в 2024 году увеличилась на 67% год к году, достигнув 159,4 млн руб., чистая прибыль составила 35,6 млн руб.

Алексей Антипин подтвердил факт сделки, отметив, что продажа доли состоялась по договорённости с новыми акционерами СДЭК. По его словам, это стало «логичным шагом в стремлении собственников логистической компании полностью контролировать все ключевые сервисы в экосистеме».

В пресс-службе СДЭК также подтвердили консолидацию 100% финтех-сегмента. В компании заявили, что цель сделки — «создать мощное ядро для развития сервисов на независимом рынке e-commerce». Там добавили, что делают ставку на усиление финтех-направления как драйвера роста всего бизнеса.

По данным СПАРК, текущая структура собственности ООО «СДЭК-Глобал» выглядит следующим образом:

Вячеслав Пиксаев — 37,06%;

Инна Яковлева — 6,5%;

Евгений Цацура — 1%;

АО «Кластер капитал» — 55,44%.

Пакет АО «Кластер капитал», в свою очередь, принадлежит фонду «Андромеда» под управлением «Современных фондов недвижимости». Эта доля перешла к фонду в 2024 году от основателя СДЭК Леонида Гольдорта, который ранее переехал в Израиль.

Финансовые результаты головной компании также свидетельствуют о положительной динамике. Выручка ООО «СДЭК-Глобал» в 2024 году выросла на 23% год к году, до 42,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 19%, до 1,78 млрд руб.

Стратегические перспективы финтех-направления

Консолидация CDEK Pay в руках единого собственника открывает новые возможности для интеграции платёжных решений в экосистему СДЭК. Эксперты отмечают, что развитие собственных финтех-инструментов позволяет логистическим компаниям повышать маржинальность бизнеса, удерживать клиентов внутри платформы и снижать зависимость от сторонних платёжных провайдеров.

Для рынка e-commerce усиление финтех-компетенций СДЭК может означать появление новых продуктов: рассрочек, страховых решений, программ лояльности и инструментов для работы с международными платежами. Ожидается, что дальнейшие шаги компании будут направлены на масштабирование CDEK Pay за пределы внутренней экосистемы и выход на независимый рынок платёжных услуг.