Минэкономразвития введёт новые правила НДС и комиссий для маркетплейсов

поддержало ускорение введения национального регулирования трансграничной электронной торговли, включая обложение НДС товаров, ввозимых через маркетплейсы. Инициатива была ключевой темой стратегической сессии по платформенной экономике, прошедшей под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Министерство экономического развития РФускорение введения национального регулирования трансграничной электронной торговли, включая обложение НДС товаров, ввозимых через маркетплейсы. Инициатива была ключевой темой стратегической сессии по платформенной экономике, прошедшей под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие поэтапное введение НДС на импортируемые товары электронной торговли:

5% — с 2027 года;

10% — с 2028 года;

15% — с 2029 года;

20% — с 2030 года.

В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов выступил с более жёстким предложением: установить для иностранных товаров ставку 22% уже с января 2027 года .

Вступление поправок в силу возможно только после ратификации всеми странами ЕАЭС изменений в Таможенный кодекс союза. Параллельно с этим новые правила предусматривают выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию с введением таможенной пошлины с 1 июля 2026 года .

По оценке Минэкономразвития, основной фискальный и конкурентный эффект даст именно НДС, поскольку значительная часть посылок — товары стоимостью до 200 евро, которые сейчас ввозятся беспошлинно. Введение налога позволит выровнять условия конкуренции для российских производителей и дополнительно пополнить бюджет.

Уравнивание комиссий маркетплейсов: защита интересов российских продавцов

Отдельное внимание на сессии было уделено вопросу комиссий маркетплейсов. По данным участников встречи, иностранным продавцам нередко устанавливаются более низкие комиссии по сравнению с российскими коллегами, что создаёт неравные условия конкуренции.

Минэкономразвития предложило закрепить в меморандуме, а впоследствии — в федеральном законе, норму о том, что вознаграждение платформы с российского продавца не может превышать комиссию с иностранного партнёра . Данная мера направлена на поддержку отечественного бизнеса и снижение административной нагрузки на локальных участников рынка.

Новые правила возвратов и единая цена товара: защита прав потребителей и прозрачность ценообразования

В рамках обсуждения также прорабатывались механизмы регулирования возвратов товаров надлежащего качества. Ведомство предлагает законодательно разделить два понятия:

«Отказ» — при получении товара (до момента фактического принятия);

«Возврат» — после получения и проверки товара покупателем.

Минэкономразвития планирует определить перечень товаров, от которых нельзя отказаться при получении : в первую очередь, это продукты питания, лекарства и медицинские изделия. Также рассматривается список товаров, не подлежащих возврату после покупки , включая электронику, парфюмерию и косметику.