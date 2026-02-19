В Госдуму внесен законопроект о новом налоге на элитную недвижимость и сверхдорогой транспорт

В Государственную Думу внесен законопроект, предполагающий существенное изменение подхода к налогообложению имущества физических и юридических лиц. Инициатива направлена на корректировку статей 361, 362, 363 и 406 Налогового кодекса РФ. Ключевым нововведением становится введение дополнительных ставок прогрессивного налога, привязанных к кадастровой стоимости объектов.

Предлагается установить следующие предельные ставки для объектов, чья кадастровая стоимость превышает пороговые значения:

3% — для недвижимости стоимостью более 350 млн рублей;

3,5% — для объектов с ценой выше 450 млн рублей;

4% — для сверхэлитного имущества, оцениваемого более чем в 550 млн рублей.

Важным уточнением является то, что данные повышенные ставки не будут распространяться на недостроенные многоквартирные дома, что призвано поддержать девелоперскую активность и не тормозить ввод нового жилья в эксплуатацию. Для остального жилого и коммерческого фонда новые нормы могут стать серьезным финансовым обременением для владельцев активов премиум-класса.

Налог на роскошь: новые ставки для автомобилей, яхт и авиации

Помимо недвижимости, законопроект вводит принципиально новый сбор в отношении элитного транспорта. В отличие от ежегодного транспортного налога, данная выплата будет производиться единоразowo: либо в момент государственной регистрации транспортного средства (ТС), либо в течение 30 календарных дней с даты покупки, если регистрация по каким-то причинам не требуется или не была проведена.

Налогообложение будет рассчитываться в процентах от цены приобретения и коснется следующих категорий:

Автомобили стоимостью свыше 20 млн рублей

Для легкового транспорта предусмотрена следующая шкала:

От 20 до 30 млн руб. — 1% от стоимости;

От 30 до 50 млн руб. — 2%;

От 50 до 100 млн руб. — 3%;

Свыше 100 млн руб. — 4%.

Таким образом, покупка автомобиля за 120 млн рублей потребует единовременной выплаты в бюджет 4,8 млн рублей сверх стоимости машины.

Водный и воздушный транспорт стоимостью свыше 50 млн рублей

Под действие закона подпадают яхты, парусные суда, катера, гидроциклы, а также самолеты и вертолеты. Порог входа для этой категории выше, но ставки аналогичны автомобильным:

От 50 до 70 млн руб. — 1%;

От 70 до 100 млн руб. — 2%;

От 100 до 300 млн руб. — 3%;

Свыше 300 млн руб. — 4%.

Значение инициативы для бюджета и рынка

Внесение данного законопроекта знаменует собой очередной этап реформирования фискальной системы России в сторону усиления прогрессивной шкалы налогообложения. Авторы инициативы рассчитывают на значительное пополнение бюджета за счет владельцев сверхдорогих активов. Эксперты отмечают, что введение единовременного сбора при регистрации транспорта может привести к изменению схем оформления сделок с элитной техникой, включая регистрацию в юрисдикциях с более мягким налоговым климатом или использование долгосрочной аренды вместо покупки.

Документ уже передан на рассмотрение в профильные комитеты Госдумы. В случае принятия, новые нормы потребуют от владельцев дорогостоящего имущества тщательного пересмотра финансовых стратегий и учета существенных разовых издержек при обновлении парка техники или приобретении новой недвижимости.