Польша уходит от прямой поддержки украинских беженцев

В официальном заявлении президента Польши обозначена основная философия нового законодательного пакета: «Поддержка — да. Привилегии за счет поляков — нет». Документ знаменует переход от экстренных мер, принятых в начале полномасштабной войны, к системным правилам интеграции граждан Украины в польское общество и экономику.

Закон о специальной помощи украинцам, действовавший с 2022 года, создал упрощённый правовой режим для беженцев: облегчённые процедуры проживания, трудоустройства, получения пособий и доступа к образованию. Новый нормативный акт постепенно сворачивает эту отдельную систему, интегрируя ключевые инструменты поддержки в общее законодательство о защите иностранцев.

Социальные выплаты для украинских беженцев в Польше теперь будут зависеть от официального трудоустройства взрослых и посещения школ детьми.

Согласно новым правилам, доступ к социальным пособиям будет привязан к двум основным критериям: официальное трудоустройство на территории Польши для взрослых и регулярное посещение образовательных учреждений для детей. Такой подход направлен на стимулирование экономической активности и ускорение адаптации беженцев, одновременно снижая нагрузку на государственный бюджет.

Украинские беженцы могут оформить трёхлетний вид на жительство, а срок легального пребывания продлён до 4 марта 2027 года.

Для долгосрочной легализации гражданам Украины предложена возможность оформления вида на жительство сроком на три года. Подписанный документ также продлевает период законного пребывания в Польше для лиц, бежавших от войны, до 4 марта 2027 года. Это решение обеспечивает правовую определённость как для беженцев, так и для работодателей и социальных служб.

Одним из существенных нововведений является обязательное требование о подаче заявления на получение идентификационного номера PESEL в течение 30 дней после пересечения границы. Этот шаг упростит учёт, доступ к услугам и взаимодействие с государственными органами, сделав систему более прозрачной и управляемой.

Эксперты отмечают, что новый закон не сокращает объём поддержки, но меняет её логику: вместо временных льгот — условия для устойчивой интеграции. Для украинских граждан это означает необходимость быстрее включаться в трудовую и образовательную среду Польши. Для польского общества — снижение рисков социального напряжения и более равномерное распределение ресурсов.

Документ вступает в силу поэтапно: отдельные положения начнут действовать с 2024 года, полная интеграция в общее законодательство завершится к 2027 году. Государственные учреждения уже готовят разъяснительные материалы и консультации для помощи в переходе на новые правила.