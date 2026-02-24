Средняя сумма потребительского кредита в России выросла на 29% в январе 2026 года

По данным «Скоринг бюро», на которые ссылается «РИА Новости», средняя сумма потребительского кредита в январе 2026 года составила 152 900 рублей, что на 29% выше показателя аналогичного периода 2025 года. Число оформленных гражданами кредитов выросло на 14% в годовом выражении и достигло 1,7 млн ссуд. Общий объем выдач увеличился в 1,5 раза, достигнув 261,9 млрд рублей.

При этом портфель выданных потребительских кредитов за месяц сократился на 16% год к году и составил 8,4 трлн рублей. Такая динамика отражает сложную структуру спроса: рост средних сумм и количества новых выдач сопровождается уменьшением общего объема действующих обязательств.

Согласно информации Национального бюро кредитных историй, в декабре 2025 года было выдано 1,54 млн потребительских кредитов. Это на 5,7% меньше, чем в ноябре, однако в годовом выражении показатель демонстрирует рост на 26,9%. Эксперты связывают такую динамику с тем, что конец 2024 года пришелся на пик падения розничного кредитования, включая кредиты наличными, что создает эффект низкой базы для сравнения.

Среди 30 регионов — лидеров розничного кредитования — максимальное количество потребительских кредитов в декабре 2025 года было оформлено в Москве (97 700 ссуд), Московской области (90 400), Краснодарском крае (67 000), Тюменской области с учетом ХМАО и ЯНАО (55 400) и Свердловской области (52 200).

Наиболее заметное снижение выдач в месячном выражении зафиксировано в Хабаровском крае (-12,5%), Приморском крае (-8,5%), Алтайском крае (-8,5%), Москве (-8%) и Красноярском крае (-7,9%). Региональные различия отражают как макроэкономические факторы, так и локальные особенности спроса на заемные средства.

Рост средней суммы кредита при одновременном сокращении портфеля может свидетельствовать о переориентации банков на более платежеспособных заемщиков и ужесточении скоринговых требований. Увеличение объема выдач в начале 2026 года указывает на восстановление активности на рынке, однако региональная неравномерность и месячные колебания сохраняют риски для устойчивого роста сегмента.

Аналитики рекомендуют отслеживать динамику просроченной задолженности и уровень долговой нагрузки населения для оценки долгосрочной стабильности потребительского кредитования.