Акции «Самолета» выросли на фоне новостей о господдержке

Акции одного из крупнейших российских девелоперов «Самолет» (тикер: SMLT) продемонстрировали уверенный рост на торгах во вторник, 24 февраля. Котировки поднялись на 3,37%, достигая в пике отметки ₽875 за бумагу. К 17:43 темпы роста замедлились до 1,63%, акции торговались на уровне ₽860,2.

Такая реакция рынка последовала после публикации интервью главы «Самолета» Анны Акиньшиной информационному агентству РБК, в котором она раскрыла детали взаимодействия компании с правительством по вопросу государственной поддержки.

По словам Акиньшиной, девелопер получил официальный ответ правительства на ранее направленный запрос о предоставлении господдержки. Межведомственная комиссия, проанализировав финансовую отчетность и операционные результаты деятельности группы, пришла к выводу об устойчивости текущей бизнес-модели компании.

«Проанализировав отчетность и результаты деятельности группы, государственные органы, по сути, подтвердили стабильность и устойчивость текущей бизнес-модели и установили, что в прямой субсидии компания не нуждается», — заявила глава «Самолета».

Несмотря на отказ в прямой финансовой помощи, Анна Акиньшина отметила, что масштаб бизнеса и предоставленные компанией данные стали основанием для рекомендации разработать и согласовать пул специальных инструментов поддержки.

Детали возможных мер руководитель девелопера не раскрыла, сославшись на продолжающиеся переговоры. При этом она подчеркнула, что «Самолет» во многом удовлетворил свой запрос и намерен продолжать работу в диалоге с государственными органами.

Позитивная реакция котировок на новость свидетельствует о том, что инвесторы восприняли сообщение правительства как сигнал о признании финансовой устойчивости компании. Отсутствие необходимости в прямых субсидиях может укрепить доверие к управленческой команде и долгосрочной стратегии развития группы.

В то же время рынок продолжает отслеживать возможные дополнительные меры поддержки, которые могут быть согласованы в ближайшее время. Их реализация способна оказать дальнейшее влияние на операционные показатели девелопера и котировки его акций.

Торги бумагами «Самолета» продолжаются. Аналитики рекомендуют следить за официальными заявлениями компании и правительства, а также за квартальной отчетностью, которая позволит оценить реальное влияние макроэкономических факторов на бизнес-модель девелопера.