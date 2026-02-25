Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты РФ

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатур для включения в новый состав Общественной палаты РФ. Региональные палаты изберут своих представителей в течение 30 дней. Ключевые задачи органа — общественный контроль, защита прав граждан и взаимодействие с НКО.

Президент России Владимир Путин дал старт процедуре формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации. Соответствующая информация опубликована 25 февраля пресс-службой Кремля.

Согласно статье 8 Федерального закона «Об Общественной палате Российской Федерации», глава государства определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом. Им направлены официальные предложения о вхождении в состав федерального общественного органа.

В течение 30 дней общественные палаты субъектов Российской Федерации проведут выборы своих представителей в федеральную структуру. От каждого региона будет делегирован один член палаты, что обеспечит баланс федерального и регионального представительства.

Такой двухуровневый механизм формирования позволяет сочетать экспертизу на общенациональном уровне с учетом специфики и потребностей отдельных территорий.

На Общественную палату РФ возложен широкий спектр полномочий, направленных на укрепление диалога между государством и обществом. В их числе:

-учет потребностей и интересов граждан при формировании государственной политики;

-защита прав и свобод человека, а также прав общественных объединений и некоммерческих организаций;

-участие в разработке и оценке нормативных правовых актов, затрагивающих социальные и общественно значимые вопросы.

Одним из приоритетных направлений работы палаты является осуществление общественного контроля за деятельностью федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления.

Отдельное внимание уделяется мониторингу соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. Палата содействует реализации государственной политики в этой сфере, взаимодействует с уполномоченными органами и правозащитными организациями.

Формирование нового состава Общественной палаты РФ знаменует очередной этап развития институтов гражданского общества в России. Ожидается, что обновленный орган продолжит работу по укреплению обратной связи между властью и гражданами, повышению прозрачности государственных решений и защите общественных интересов.