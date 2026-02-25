Взрыв на шахте «Северная» в Воркуте: хроника трагедии и итоги расследования

25 февраля 2016 года в 14:09 на глубине 780 метров в лаве 412-З шахты «Северная» в Воркуте произошел мощный взрыв метана. В этот момент под землей находились более 100 горняков. В первые часы спасателям удалось поднять на поверхность 80 выживших и четыре тела. Однако рабочие двух участков оказались полностью отрезаны от основных выработок.

Ситуация осложнилась серией повторных взрывов: с 25 февраля по 1 марта шахту сотрясли еще пять подземных толчков. В общей сложности погибло 36 человек — 31 шахтер и пятеро горноспасателей, участвовавших в ликвидации последствий.

Завершение спасательной операции

После третьей серии взрывов руководство приняло решение приостановить поисково-спасательные работы из-за высокой угрозы для жизни спасателей. Для ликвидации очагов пожара и предотвращения новых взрывов было принято решение о затоплении шахты.

В течение 65 дней в выработки закачали 5,6 миллиона кубометров воды. На сегодняшний день шахта «Северная» остается законсервированной, 26 горняков, не найденных в ходе операции, официально признаны погибшими.

Уголовное расследование и первые выводы

Уголовное дело было возбуждено сразу после трагедии. Расследование передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Следственные действия затронули руководство шахты и головную компанию «Воркутауголь»: были проведены обыски, изъята документация.

На бумаге предприятие демонстрировало благополучие: планы по безопасности согласованы, выявленные нарушения оперативно устранялись. Однако рядовые сотрудники шахты заявляли о системных проблемах: фиксировались регулярные превышения концентрации метана, эвакуационные выработки не соответствовали требованиям по ширине и пропускной способности. Эти данные, по словам работников, не отражались в официальных отчетах.

Коррупционная составляющая

В ходе расследования следователи вышли на организованную схему взаимодействия между руководством предприятия и представителями надзорных органов. В электронной переписке менеджеров «Воркутаугля» и «Северсталь Менеджмент» были обнаружены упоминания о регулярных выплатах сотрудникам Ростехнадзора, трудовой инспекции и военизированной горноспасательной части.

По данным следствия, денежные средства передавались с целью обеспечения лояльности при проверках и минимизации штрафных санкций. В конце 2016 года были задержаны несколько чиновников и руководителей предприятия.

Судебные приговоры

К ответственности по делу о взрыве на шахте «Северная» были привлечены 14 человек. Судебные решения распределились следующим образом:

-Двое осужденных приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет колонии общего режима;

-Девять человек получили наказание в виде лишения свободы в колониях-поселениях на сроки от 2,5 до 4,5 года;

-Двоим назначено условное наказание;

-Руководитель регионального управления Ростехнадзора осужден отдельно по эпизоду о получении взяток.

Трагедия в Воркуте стала одним из самых резонансных происшествий в угольной отрасли России за последнее десятилетие. Она подняла вопросы не только о соблюдении промышленной безопасности, но и о системной коррупции в контролирующих структурах, что потребовало пересмотра подходов к надзору за опасными производственными объектами.