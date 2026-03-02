Ирина Писарева: Женское здоровье должно стать стратегическим приоритетом политики активного долголетия

Президент Федерации превентивной медицины и питания, нутрициолог Ирина Писарева выступила на форуме «Longevity Code: тренды 2026», где представила экспертный доклад в рамках сессии «Женское здоровье — стратегический приоритет», посвящённой современным подходам к увеличению продолжительности и качества жизни женщин.

В своём выступлении Ирина Писарева обозначила ключевые факторы, влияющие на продолжительность жизни женщин, подчеркнув, что здоровье женского населения является важнейшим ресурсом демографической устойчивости и социально-экономического развития.

По словам эксперта, современные исследования подтверждают, что на продолжительность жизни женщин в наибольшей степени влияют питание, уровень физической активности, гормональный баланс и контроль массы тела. При этом особое значение приобретает профилактический подход, позволяющий снизить риски развития хронических неинфекционных заболеваний.

Отдельный блок выступления был посвящён особенностям питания женщин старше 40 лет. Ирина Писарева отметила, что в этот период происходят существенные изменения обмена веществ и гормонального фона, требующие корректировки рациона.

«После 40 лет питание становится важнейшим инструментом поддержания здоровья и профилактики возрастных изменений. Грамотно выстроенный рацион способен замедлять процессы биологического старения и снижать риски хронических заболеваний. В этом смысле еда действительно становится лекарством», — подчеркнула Ирина Писарева.

Эксперт также уделила особое внимание проблеме избыточной массы тела как одному из ключевых факторов, влияющих на снижение продолжительности жизни. По её словам, ожирение является серьёзным метаболическим нарушением, которое ускоряет биологическое старение организма и увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и гормональных нарушений.

Ирина Писарева отметила, что профилактика ожирения и формирование культуры рационального питания должны стать важной частью национальных программ активного долголетия и охраны здоровья населения.

Форум «Longevity Code: тренды 2026» собрал ведущих экспертов в области медицины, превентивных технологий и здорового образа жизни. Участники обсудили современные научные подходы и практические решения, направленные на увеличение продолжительности активной жизни и улучшение качества здоровья населения.

Выступление Ирины Писаревой подчеркнуло возрастающую роль превентивной медицины и персонализированного питания как ключевых инструментов сохранения здоровья женщин и увеличения продолжительности жизни.