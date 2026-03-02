Кабмин проиндексирует социальные пенсии с 1 апреля

Правительство Российской Федерации проиндексирует социальные пенсии с 1 апреля текущего года. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

«В ходе отчета в Государственной думе на прошлой неделе я подробно говорил о том, что доходы старшего поколения находятся на особом контроле правительства. С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии», — заявил Мишустин.

Индексация затронет свыше 4 миллионов человек. В их числе:

-граждане с ограничением по здоровью;

-дети-сироты и лица, потерявшие кормильца;

-люди, не имеющие трудового стажа или чей стаж недостаточен для назначения страховой пенсии.

Кроме того, повысятся выплаты отдельным категориям льготников: ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим получателям государственных социальных выплат.

Премьер-министр подчеркнул, что все необходимые финансовые ресурсы для выполнения социальных обязательств перед гражданами предусмотрены в бюджете. «Здесь важно, чтобы увеличенные выплаты люди получили четко и в срок», — заключил Мишустин.

Индексация социальных пенсий является частью системной работы правительства по поддержке уязвимых категорий населения и повышению уровня социального обеспечения в стране. О точных параметрах индексации и размерах прибавок будет сообщено дополнительно после утверждения соответствующего постановления.