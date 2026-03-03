Банки предложили ввести «период охлаждения» для защиты клиентов от мошенников при снятии наличных

Кредитные организации России прорабатывают новый механизм защиты клиентов от социальной инженерии — так называемый «период охлаждения» при операциях в отделениях банков. Как сообщают «Известия», речь идет о предоставлении сотрудникам касс и офисов права временно блокировать выдачу наличных, если есть признаки того, что клиент действует под диктовку мошенников.

Механизм предполагает, что при выявлении подозрительного поведения — нервозности, разговоров по телефону во время операции, противоречивых пояснений о цели снятия средств — сотрудник банка сможет инициировать паузу в проведении транзакции. Это время будет использовано для дополнительной верификации намерений клиента, консультации с сотрудниками службы безопасности или привлечения правоохранительных органов.

Инициатива была озвучена на Уральском форуме кибербезопасности в финансах представителями Т-Банка и Сбербанка. По данным издания, идею уже поддержали ключевые участники финансового рынка:

Национальная система платежных карт (НСПК);

представители правоохранительных структур, курирующих финансовую безопасность;

банки с государственным участием, включая «Дом.РФ», «Зенит» и «Новикомбанк».

Такая широкая поддержка свидетельствует о формировании консенсуса в банковском сообществе относительно необходимости расширения полномочий фронт-линии в борьбе с мошенничеством.

Начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Филипп Немов, выступая на форуме, подчеркнул актуальность внедрения антифрод-инструментов непосредственно в точках выдачи наличных. По его словам, именно кассовые операции остаются одной из наиболее уязвимых зон, поскольку мошенники все чаще убеждают жертв не переводить средства дистанционно, а снимать их лично — это снижает шансы на автоматическое срабатывание систем мониторинга.

«Подобный антифрод при выдаче наличных в кассе необходим», — отметил представитель МВД, добавив, что ведомство готово участвовать в разработке регламентов взаимодействия банков и правоохранительных органов в рамках нового механизма.

Эксперты отмечают, что успешная реализация инициативы потребует не только технических доработок банковских систем, но и обучения персонала навыкам выявления признаков манипуляций, а также четких правовых оснований для временной приостановки операций. Важно найти баланс между безопасностью и удобством для добросовестных клиентов.

В случае одобрения регулятором нововведение может войти в отраслевые стандарты уже в 2026 году. Банки-инициаторы планируют запустить пилотные проекты в отдельных регионах для отработки алгоритмов и оценки эффективности меры.