Ужесточение семейной ипотеки обрушило спрос

Согласно расчетам РБК на основе статистики «Дом.РФ», после вступления в силу новых условий программы семейной ипотеки 1 февраля 2026 года поток заявок от россиян сократился более чем на 40%. За неполный февраль (с 3-го по 23-е число) российские банки получили 81,8 тыс. обращений за льготными кредитами.

Для сравнения:

За три полные недели января (с 6-го по 26-е число) количество заявок достигало 146,4 тыс.;

В аналогичный период февраля 2025 года было зафиксировано 139,7 тыс. обращений.

Таким образом, текущие показатели февраля оказались более чем в 1,7 раза ниже прошлогодних и вдвое ниже январского пика 2026 года.

С 1 февраля 2026 года для оформления семейной ипотеки с господдержкой начал действовать принцип «одна семья — одна льготная ипотека». Ранее каждый совершеннолетний член семьи мог оформить на себя отдельный кредит по ставке 6%. Теперь оба супруга обязаны выступать созаемщиками в рамках одного договора, что фактически исключает возможность получения двух и более льготных кредитов одной семьей.

Данное ужесточение было анонсировано заранее, что спровоцировало «эффект дедлайна»: граждане стремились подать заявки до вступления новых правил в силу.

Пересмотр условий госпрограммы подогрел спрос еще в конце 2025 года. Банки фиксировали рекордные объемы выдач, объясняя это поведением клиентов, стремящихся успеть оформить кредит на старых условиях.

По данным Банка России:

В декабре 2025 года россияне взяли жилищные кредиты на 811 млрд руб.;

В январе 2026 года объем выдач составил 425 млрд руб.;

Более 80% этого объема пришлось именно на семейную ипотеку.

Пиковой за всю историю программы стала последняя полная неделя января (с 20-го по 26-е число), когда банки приняли 64,2 тыс. заявок. В период с 27 января по 2 февраля было зарегистрировано еще свыше 49 тыс. обращений, после чего динамика резко замедлилась.

На протяжении февраля еженедельный поток заявок стабилизировался на уровне 26–28 тыс., что отражает адаптацию рынка к новым реалиям. Параллельно изменилась и структура одобрения заявок.

После смены условий программы доля одобренных обращений в среднем составила 39%. В январе динамика отказов была неравномерной: в начале месяца банки активнее отклоняли заявки, тогда как к концу месяца одобряли их чаще. В среднем за период с 1 по 26 января доля одобренных кредитов оказалась ниже февральского показателя — 35%.

Эксперты связывают рост процента одобрения в феврале с тем, что после снятия ажиотажа заявки стали подавать более подготовленные заемщики с качественными кредитными историями и подтвержденными доходами.

Аналитики отмечают, что текущее снижение спроса соответствует прогнозам: ужесточение правил закономерно сократило пул потенциальных заемщиков. При этом стабилизация потока заявок на уровне 26–28 тыс. в неделю свидетельствует о сохранении интереса к программе со стороны семей, соответствующих новым критериям.