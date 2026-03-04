Банки могут установить новый рекорд прибыли в 2026 году

По оценке аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», российские банки способны достичь нового рекорда по показателю чистой прибыли в 2026 году. Ожидаемый совокупный финансовый результат сектора может составить от 3,7 до 3,9 триллиона рублей, что приближается к историческому максимуму 2024 года, когда банки заработали 3,8 триллиона рублей.

Основой для оптимистичного сценария служат два ключевых фактора: постепенное снижение процентных ставок и восстановление кредитной активности как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Эти тенденции способствуют росту процентных доходов и улучшению качества кредитного портфеля.

Несмотря на позитивные оценки независимых аналитиков, регулятор придерживается более консервативных прогнозов. Банк России ожидает, что чистая прибыль банковского сектора в 2026 году окажется в диапазоне 3,1–3,6 триллиона рублей.

Разница в прогнозах отражает различные подходы к оценке макроэкономических рисков и темпов нормализации денежно-кредитных условий. ЦБ акцентирует внимание на необходимости сохранения финансовой устойчивости кредитных организаций в условиях неопределенности.

Достижение рекордных показателей прибыли сопряжено с рядом существенных рисков, которые могут скорректировать финальные результаты:

Формирование дополнительных резервов по проблемным кредитам, особенно в сегменте корпоративных заемщиков;

Неопределенность макроэкономической конъюнктуры, включая динамику инфляции, курсовую волатильность и геополитические факторы;

Повышение налоговой нагрузки на финансовый сектор, что снижает чистую маржинальность операций;

Возможное замедление темпов восстановления спроса на кредитные продукты при сохранении высоких ставок по депозитам.

Эксперты отмечают, что качество управления рисками и эффективность операционной деятельности станут ключевыми дифференцирующими факторами для отдельных кредитных организаций.

В условиях разнонаправленных трендов банки фокусируются на балансировке между ростом кредитного портфеля и поддержанием достаточности капитала. Приоритетными направлениями остаются развитие цифровых сервисов, оптимизация и диверсификация доходных потоков за счет комиссионных операций.