Доллар демонстрирует сильнейший рост с апреля прошлого года

3 марта американская валюта прибавила более 1%, продемонстрировав наиболее значительный двухдневный отскок с апреля прошлого года. Тогда рынок начал восстанавливаться после первоначальной паники, вызванной анонсом новых торговых пошлин со стороны администрации Дональда Трампа. Нынешнее ралли носит иной характер: в основе роста лежат фундаментальные геополитические и макроэкономические факторы.
Ключевыми драйверами укрепления доллара выступают:
Эскалация напряженности между США и Ираном, усиливающая спрос на защитные активы;
Опасения по поводу ускорения инфляции в условиях нестабильности на сырьевых рынках;
Рост цен на энергоносители, исторически коррелирующий с укреплением американской валюты.
Инвесторы пересматривают прогнозы по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы: на фоне сохраняющейся инфляционной динамики ожидания смягчения условий к концу года сдерживаются. Это создает дополнительную поддержку доллару в среднесрочной перспективе.
Продолжительное укрепление доллара способно оказать давление на российский рубль. Исторически высокая корреляция между динамикой нефти, геополитическими рисками и курсом национальной валюты повышает актуальность вопросов хеджирования валютных рисков для частных и корпоративных инвесторов.
