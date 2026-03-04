Продажи автомобилей для такси в лизинг сократились почти на 40%

Объем продаж автомобилей для такси в январе 2026 года сократился в денежном выражении почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил управляющий директор ГК «Альфа-лизинг» Максим Агаджанов в интервью газете «Ведомости». Согласно его оценке, аналогичная негативная динамика наблюдалась и в течение всего 2025 года, что указывает на устойчивую тенденцию снижения инвестиционной активности в данном сегменте.

Коммерческий директор «Флит лизинга» Руслан Моллаев приводит несколько иную оценку: по его данным, бизнес в сфере поставок машин для таксопарков в январе–феврале 2026 года уменьшился в годовом выражении на 28%. Расхождение в цифрах отражает различия в методологии подсчета и структуре портфелей отдельных лизинговых компаний.

Абсолютные значения объемов продаж собеседники «Ведомостей» не раскрывают, ссылаясь на коммерческую конфиденциальность. Однако отраслевые эксперты дают оценку масштаба сегмента: по данным руководителя комитета Объединенной лизинговой ассоциации по автолизингу и спецтехнике Александра Николаенко, на сферу такси в среднем приходится 20–25% всех продаж легковых автомобилей в лизинг.

Таким образом, сокращение спроса со стороны таксопарков оказывает существенное влияние на общие показатели рынка автолизинга и может корректировать годовые прогнозы участников отрасли.

Снижение объемов лизинговых сделок в сегменте такси обусловлено комплексом факторов:

Высокая стоимость финансирования на фоне сохраненных процентных ставок;

Ужесточение требований к заемщикам и увеличение размера первоначального взноса;

Корректировка бизнес-моделей таксопарков в условиях роста операционных издержек и изменения спроса на пассажирские перевозки;

Отложенный спрос на обновление парка из-за неопределенности в регулировании отрасли и налоговых условий.

Эксперты отмечают, что восстановление активности в данном сегменте возможно при стабилизации макроэкономической конъюнктуры и появлении специальных программ поддержки со стороны лизинговых компаний или государственных институтов развития.