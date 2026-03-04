Производители картофеля просят ФАС установить минимальные закупочные цены

Производители картофеля предпринимают попытку стабилизировать рынок через механизм государственного регулирования. Картофельный союз направил официальное письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой рассмотреть возможность установления минимальной закупочной цены на поставку картофеля в торговые сети. Документ, копия которого имеется в распоряжении «Коммерсанта», адресован заместителю руководителя ФАС Тимофею Нижегородцеву.

Ключевое предложение отрасли — закрепить минимальный уровень закупочной цены в диапазоне 30–60 рублей за 1 килограмм продукции. Предполагается, что данный механизм будет применяться в рамках ценовых диапазонов, уже указанных в договорах между производителями и ритейлерами.

По мнению представителей Картофельного союза, введение минимальных закупочных цен позволит:

Снизить риски, связанные с сезонной волатильностью цен из-за колебаний объема урожая;

Обеспечить предсказуемость доходов для сельхозпроизводителей;

Стимулировать долгосрочные инвестиции в отрасль за счет повышения финансовой устойчивости предприятий.

Отраслевые игроки подчеркивают, что резкие падения закупочных цен в периоды избыточного предложения нередко приводят к убыткам производителей и сокращению посевных площадей в последующие сезоны.

На текущий момент инициатива не получила поддержки со стороны ФАС. Регулятор указывает на потенциальные негативные последствия искусственного ограничения ценового диапазона:

Риск усугубления проблем перепроизводства при сохранении минимальной цены выше рыночного равновесия;

Возможность возникновения дефицита качественной продукции, если установленный порог окажется непривлекательным для отдельных категорий производителей;

Нарушение механизмов свободной конкуренции, что противоречит антимонопольному законодательству.

Эксперты отмечают, что подобные меры требуют детального анализа рыночной конъюнктуры и могут быть эффективны только в комплексе с другими инструментами господдержки агросектора.

Дальнейшие шаги

Картофельный союз планирует продолжить диалог с регуляторами и представителями торговых сетей для поиска компромиссных решений. Отрасль заинтересована в создании устойчивой модели ценообразования, которая учитывала бы интересы всех участников цепочки поставок — от фермеров до конечных потребителей.