Производители картофеля просят ФАС установить минимальные закупочные цены

Производители картофеля предпринимают попытку стабилизировать рынок через механизм государственного регулирования. Картофельный союз направил официальное письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой рассмотреть возможность установления минимальной закупочной цены на поставку картофеля в торговые сети. Документ, копия которого имеется в распоряжении «Коммерсанта», адресован заместителю руководителя ФАС Тимофею Нижегородцеву.
Ключевое предложение отрасли — закрепить минимальный уровень закупочной цены в диапазоне 30–60 рублей за 1 килограмм продукции. Предполагается, что данный механизм будет применяться в рамках ценовых диапазонов, уже указанных в договорах между производителями и ритейлерами.
По мнению представителей Картофельного союза, введение минимальных закупочных цен позволит:
Снизить риски, связанные с сезонной волатильностью цен из-за колебаний объема урожая;
Обеспечить предсказуемость доходов для сельхозпроизводителей;
Стимулировать долгосрочные инвестиции в отрасль за счет повышения финансовой устойчивости предприятий.
Отраслевые игроки подчеркивают, что резкие падения закупочных цен в периоды избыточного предложения нередко приводят к убыткам производителей и сокращению посевных площадей в последующие сезоны.
На текущий момент инициатива не получила поддержки со стороны ФАС. Регулятор указывает на потенциальные негативные последствия искусственного ограничения ценового диапазона:
Риск усугубления проблем перепроизводства при сохранении минимальной цены выше рыночного равновесия;
Возможность возникновения дефицита качественной продукции, если установленный порог окажется непривлекательным для отдельных категорий производителей;
Нарушение механизмов свободной конкуренции, что противоречит антимонопольному законодательству.
Эксперты отмечают, что подобные меры требуют детального анализа рыночной конъюнктуры и могут быть эффективны только в комплексе с другими инструментами господдержки агросектора.
Дальнейшие шаги
Картофельный союз планирует продолжить диалог с регуляторами и представителями торговых сетей для поиска компромиссных решений. Отрасль заинтересована в создании устойчивой модели ценообразования, которая учитывала бы интересы всех участников цепочки поставок — от фермеров до конечных потребителей.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»