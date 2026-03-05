Как правильно эксплуатировать барбекю: секреты идеального жара и сочного вкуса!

Установка барбекю-комплекса на даче – отличный способ порадовать близких и разнообразить отдых на природе. Жареное мясо, рыба и овощи – далеко не полный список блюд, доступных для приготовления, и эко-барбекю "Династия", оснащенные печью под казан, также позволяют готовить первые и вторые блюда: плов, жаркое, уху, харчо, и т.д. Но важно помнить, что барбекю требует правильного обращения, и есть несколько простых правил по его эксплуатации.
Важность первого розжига
Купив барбекю-комплекс и установив его на приусадебной территории, нужно дать ему время на естественную просушку: примерно 5-7 дней. После чего – провести первый розжиг печи, используя в качестве топлива не дрова, а более "теплоемкий" уголь. Процесс выглядит так:
- дно печи покрывается сплошным слоем угля;
- топливо поджигается и прогорает в течение 50-60 минут;
- печь полностью охлаждается и очищается от сгоревшего угля.
И только после этого можно использовать барбекю под ключ на 100%, растапливая его и углем, и дровами (разной степени влажности). Первый розжиг очень важен при вводе печи в эксплуатацию, и им точно не стоит пренебрегать!
Правильно выбираем и используем дрова
Эко-барбекю нельзя растапливать бумагой, или использовать для этого горючие жидкости типа бензина или керосина. В крайнем случае можно использовать метан, подаваемый из газового баллона.
Идеальное топливо – это сухой уголь или дрова с влажностью не более 15%. Они должны быть:
- чистыми: без следов земли, побелки, и т.д.;
- одинаковыми по размеру (необходимо для равномерного прогорания).
Для эко-барбекю оптимальными считаются дрова фруктовых деревьев, толщиной не более 5-10 см. Заполнять ими печь при розжиге нужно не более чем на 20%, после чего – подкладывать дрова по мере их прогорания.
Не забываем о чистке!
После приготовления шашлыка или других блюд в мангальнице ее рекомендуется чистить в тот же день. В этом случае жир и нагар легко удалятся с мангала и шампуров: даже без использования чистящих средств. Если же затянуть с чисткой, ее придется проводить с использованием:
- жесткой металлической щетки;
- моющего абразивного порошка.
Главное – не бросать неочищенный барбекю для дачи на долгое время, чтобы загрязнения не въелись в металл и не ухудшили декоративные и технические характеристики печи!
Барбекю на максимум: полезные советы по эксплуатации
Как пользоваться барбекю, чтобы печь прослужила максимально долго? Кроме уже описанных рекомендаций, также стоит:
- Накрывать ее влагостойким брезентом или полиэтиленовой пленкой на зиму, чтобы исключить намокание и обледенение конструкции;
- Не топить печь более 3 часов подряд. Нужно давать ей время на охлаждение;
- Не топить печь дровами при температуре воздуха ниже +5 градусов. В холодную погоду единственное допустимое топливо для нее – уголь;
- Периодически смазывать подвижные части подъемного механизма.
Готовые барбекю-комплексы "Династия" изначально обладают высокой прочностью, долговечностью, влаго- и морозостойкостью. А следуя перечисленным правилам, можно продлить их срок службы до максимума!
Официальный сайт производителя: barbecuedinastiya.ru
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»