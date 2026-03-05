Как правильно эксплуатировать барбекю: секреты идеального жара и сочного вкуса!

Установка барбекю-комплекса на даче – отличный способ порадовать близких и разнообразить отдых на природе. Жареное мясо, рыба и овощи – далеко не полный список блюд, доступных для приготовления, и эко-барбекю "Династия", оснащенные печью под казан, также позволяют готовить первые и вторые блюда: плов, жаркое, уху, харчо, и т.д. Но важно помнить, что барбекю требует правильного обращения, и есть несколько простых правил по его эксплуатации.

Важность первого розжига

Купив барбекю-комплекс и установив его на приусадебной территории, нужно дать ему время на естественную просушку: примерно 5-7 дней. После чего – провести первый розжиг печи, используя в качестве топлива не дрова, а более "теплоемкий" уголь. Процесс выглядит так:

дно печи покрывается сплошным слоем угля;

топливо поджигается и прогорает в течение 50-60 минут;

печь полностью охлаждается и очищается от сгоревшего угля.

И только после этого можно использовать барбекю под ключ на 100%, растапливая его и углем, и дровами (разной степени влажности). Первый розжиг очень важен при вводе печи в эксплуатацию, и им точно не стоит пренебрегать!

Правильно выбираем и используем дрова

Эко-барбекю нельзя растапливать бумагой, или использовать для этого горючие жидкости типа бензина или керосина. В крайнем случае можно использовать метан, подаваемый из газового баллона.

Идеальное топливо – это сухой уголь или дрова с влажностью не более 15%. Они должны быть:

чистыми: без следов земли, побелки, и т.д.;

одинаковыми по размеру (необходимо для равномерного прогорания).

Для эко-барбекю оптимальными считаются дрова фруктовых деревьев, толщиной не более 5-10 см. Заполнять ими печь при розжиге нужно не более чем на 20%, после чего – подкладывать дрова по мере их прогорания.

Не забываем о чистке!

После приготовления шашлыка или других блюд в мангальнице ее рекомендуется чистить в тот же день. В этом случае жир и нагар легко удалятся с мангала и шампуров: даже без использования чистящих средств. Если же затянуть с чисткой, ее придется проводить с использованием:

жесткой металлической щетки;

моющего абразивного порошка.

Главное – не бросать неочищенный барбекю для дачи на долгое время, чтобы загрязнения не въелись в металл и не ухудшили декоративные и технические характеристики печи!

Барбекю на максимум: полезные советы по эксплуатации

Как пользоваться барбекю, чтобы печь прослужила максимально долго? Кроме уже описанных рекомендаций, также стоит:

Накрывать ее влагостойким брезентом или полиэтиленовой пленкой на зиму, чтобы исключить намокание и обледенение конструкции;

Не топить печь более 3 часов подряд. Нужно давать ей время на охлаждение;

Не топить печь дровами при температуре воздуха ниже +5 градусов. В холодную погоду единственное допустимое топливо для нее – уголь;

Периодически смазывать подвижные части подъемного механизма.

Готовые барбекю-комплексы "Династия" изначально обладают высокой прочностью, долговечностью, влаго- и морозостойкостью. А следуя перечисленным правилам, можно продлить их срок службы до максимума!

Официальный сайт производителя: barbecuedinastiya.ru