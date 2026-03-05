Китай ограничивает экспорт топлива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Китайские власти обратились к местным нефтеперерабатывающим предприятиям с рекомендацией приостановить заключение новых контрактов на экспорт топлива и по возможности аннулировать уже подписанные соглашения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

Основной причиной инициативы стало снижение мощности переработки на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Геополитическая нестабильность создает дополнительные риски для логистики и поставок сырья, вынуждая производителей пересматривать экспортные обязательства в пользу внутреннего рынка.

Китай входит в число крупнейших экспортеров топлива в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сокращение поставок из КНР способно усугубить и без того напряженную ситуацию с обеспечением нефтепродуктами в Азии, что окажет дополнительное давление на цены и рентабельность переработки.

По данным LSEG, уже 5 марта маржа производства дизельного топлива достигла трехлетнего максимума — около 49 долларов за баррель. Маржинальность выпуска авиационного керосина превысила отметку в 55 долларов за баррель. Дальнейшее ограничение экспорта из Китая может закрепить эти показатели на повышенных уровнях.

Поскольку основные контракты на март уже заключены и исполняются, новые рекомендации правительства, вероятнее всего, начнут влиять на экспортные потоки с апреля. В текущем месяце совокупный объем экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина сохранится на прежнем уровне — около 3,8 млн тонн.

Согласно данным системы отслеживания судов LSEG, в марте уже отгружено:

около 70 тыс. тонн авиакеросина;

35 тыс. тонн дизельного топлива;

35 тыс. тонн бензина.

Три региональных покупателя китайского топлива подтвердили агентству, что мартовские поставки будут осуществляться в соответствии с ранее согласованными графиками отгрузки. Это позволяет минимизировать краткосрочные риски срыва контрактов.

В то же время производственная активность на ключевых предприятиях КНР уже демонстрирует признаки корректировки. Как минимум два крупных НПЗ — Zhejiang Petrochemical Corp и завод Sinopec в провинции Фуцзянь — в текущем месяце начали снижать загрузку мощностей. Подобная динамика усиливает ожидания дальнейшего сжатия экспортного предложения во втором квартале.