Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза

Объем торгов золотом на рынке драгоценных металлов Московской биржи в феврале 2026 года увеличился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 43,4 тонны. Из них 33,7 тонны пришлось на своп-сделки, 9,7 тонны — на спот-операции.

В денежном выражении рост оказался еще более значительным: объем торгов золотом превысил 537,3 млрд рублей, что более чем в пять раз выше показателей февраля 2025 года. Такой динамике способствовали как высокие цены на золото, так и возросшая активность институциональных участников рынка.

Помимо золота, инвесторы активно наращивали позиции по другим драгоценным металлам. Объем торгов серебром (своп и спот) в феврале вырос в семь раз и достиг 64,5 тонны на сумму 13,9 млрд рублей.

Торги платиной увеличились почти в три раза — до 333 кг (1,9 млрд рублей), палладием — в 3,4 раза, до 274 кг (1,2 млрд рублей). Совокупный объем торгов на всем рынке драгметаллов в феврале составил 554,3 млрд рублей.

Количество сделок выросло в три раза год к году и превысило 450 тысяч, что свидетельствует о повышении ликвидности и глубины рынка.

Частные инвесторы в феврале проявили наибольший интерес к серебру: их доля в операциях с этим металлом превысила 58%. В торгах платиной участие физлиц составило 48%, палладием — 43%, тогда как в сделках с золотом доля розничных инвесторов осталась на уровне 4%.

Общее количество физических лиц, совершавших операции с драгметаллами, выросло на 22% и достигло 45,8 тысячи человек. Эксперты связывают этот тренд с растущим спросом на защитные активы в условиях макроэкономической неопределенности, а также с расширением инструментов доступа к биржевым торгам для розничных клиентов.

Цены, формируемые на рынке драгметаллов Московской биржи, служат базой для расчета ключевых российских индикаторов. В частности, они используются для определения индекса аффинированного золота RUGOLD, а также для проведения фиксинга GOLDFIXME.

Индекс RUGOLD стал первым товарным индикатором, включенным в реестр национальных ценовых индикаторов Банка России. Это повышает его статус как эталонного ориентира для оценки стоимости золота в рублях и способствует развитию отечественной финансовой инфраструктуры.

Аналитики отмечают, что сохранение высоких объемов торгов на рынке драгметаллов может стать устойчивым трендом в 2026 году. Факторами поддержки выступают геополитическая напряженность, инфляционные ожидания и диверсификация инвестиционных портфелей как институциональными, так и частными инвесторами.