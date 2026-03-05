Счётная палата РФ: Более 38 млрд рублей из бюджета на водоснабжение потрачено без результата

Более 38 млрд рублей из 137,6 млрд, выделенных федеральным бюджетом на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, были израсходованы без достижения целевого результата. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ.

На момент завершения проекта, к концу 2024 года, 119 объектов водоснабжения в 56 регионах, на софинансирование которых направлялись федеральные ресурсы, остались недостроенными. Ситуация не претерпела существенных улучшений и к концу 2025 года: 85 объектов в 46 регионах все еще не были введены в эксплуатацию.

Помимо проблем со сроками строительства, аудиторы зафиксировали неэффективное использование уже введенных объектов. Около трети новых мощностей работают с существенной недогрузкой.

Из 1474 объектов, построенных и реконструированных в рамках федерального проекта, 747 относятся к площадным. По данным анализа 364 таких объектов, по которым регионы предоставили информацию о фактической мощности, 29,7% используются менее чем на 30% от проектного показателя.

«Результаты анализа показывают, что значительная часть инфраструктуры простаивает, не обеспечивая ожидаемого эффекта для населения», — констатировала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

В ряде субъектов РФ к моменту завершения федерального проекта даже сократилась доля жителей, обеспеченных качественной питьевой водой. Наиболее заметное ухудшение зафиксировано:

в Ингушетии — снижение на 7,1 процентного пункта;

в Мурманской области — снижение на 14,1 процентного пункта.

Эксперты связывают такую динамику с несвоевременным вводом новых объектов, авариями на действующих сетях, а также с отсутствием комплексного подхода к модернизации водоснабжения на региональном уровне.

С 2025 года модернизация систем водоснабжения продолжается в рамках нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (МКИ). Однако, по мнению аудиторов, система показателей МКИ не обеспечивает непрерывность и преемственность с метриками предыдущего проекта.

«Отсутствие сопоставимых индикаторов не позволяет объективно оценить динамику изменений в коммунальной инфраструктуре и эффективность расходования бюджетных средств», — отмечается в заключении Счетной палаты.