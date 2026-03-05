Средняя цена нового российского автомобиля в феврале 2026 года опустилась ниже 2 млн рублей

По итогам февраля 2026 года средняя стоимость нового автомобиля российского производства снизилась до 1,99 млн рублей, опустившись ниже психологически значимой отметки в 2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авто.ру бизнес», с которыми ознакомился ТАСС.

При этом средняя цена новой модели официально представленных на рынке китайских марок осталась без изменений и составила 3,94 млн рублей. Таким образом, ценовой разрыв между отечественными и китайскими брендами сохраняется на уровне примерно двукратной разницы.

По сравнению с началом 2026 года объем предложения автомобилей российских марок увеличился на 7%, тогда как предложение китайских брендов выросло незначительно — на 1%. Это может свидетельствовать о постепенном восстановлении производственных и логистических цепочек у отечественных автопроизводителей.

Наиболее заметное снижение средней стоимости в феврале зафиксировано по ряду конкретных моделей. Среди лидеров по удешевлению:

Lada Aura: снижение на 4%, до 2,44 млн рублей;

Zeekr 9X: снижение на 3%, до 13,11 млн рублей;

Chery Tiggo 7 Pro Max: снижение на 3%, до 2,96 млн рублей.

Снижение средних цен на новые автомобили в феврале отмечено более чем в 10 регионах России. Наибольшее падение зафиксировано в Саратовской области: минус 10%, до 3,03 млн рублей.

В числе других регионов с заметным удешевлением:

Воронежская область: снижение на 6%, до 2,9 млн рублей;

Нижегородская область: снижение на 5%, до 2,49 млн рублей.

Эксперты отмечают, что региональная динамика во многом зависит от локальной дилерской политики, транспортных издержек и уровня конкуренции между официальными дистрибьюторами.

Аналитики связывают снижение средней стоимости российских автомобилей с несколькими факторами. Среди них — корректировка прайс-листов производителями в рамках борьбы за долю рынка, расширение модельного ряда в более доступных сегментах, а также сезонное снижение спроса в зимний период.

Стабильность цен на китайские марки, в свою очередь, объясняется устоявшейся логистикой поставок, долгосрочными контрактами с дилерами и ориентацией брендов на премиальный и среднеценовой сегменты.