Арбитражный суд расторг соглашение с инвестором фармзавода в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) о расторжении соглашения с ООО «Полекс–фарм». Ведомство требовало прекратить действие договора об осуществлении технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне «Санкт-Петербург», а также взыскать с компании штрафные санкции.

На публикацию судебного документа в электронной картотеке арбитражных дел первым обратил внимание «Деловой Петербург». На момент подготовки материала мотивировочная часть решения суда не была опубликована, поэтому официальные причины расторжения соглашения сторонами не раскрываются.

Соглашение между правительством Санкт-Петербурга и ООО «Полекс-фарм» было заключено в августе 2023 года. В рамках проекта компания планировала организовать производство дженериков и инновационных лекарственных препаратов, включая позиции, которые на тот момент не выпускались на территории России.

Ключевые параметры проекта:

Земельный участок площадью 1 га в границах ОЭЗ «Санкт-Петербург»;

Площадь производственного комплекса — около 8,5 тыс. кв. м;

Объем инвестиций — порядка 2 млрд руб.;

Планируемое количество рабочих мест при полной загрузке — 94 человека;

Запланированный срок ввода объекта в эксплуатацию — июль-август 2026 года.

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» создана для привлечения высокотехнологичных инвестиций и локализации импортозамещающих производств. Резиденты ОЭЗ получают налоговые льготы, таможенные преференции и инфраструктурную поддержку.

Расторжение соглашения с «Полекс–фарм» ставит под вопрос реализацию одного из заявленных фармпроектов в городе. Представители КППИТ пока не комментируют планы по поиску нового инвестора на освободившуюся площадку. ООО «Полекс–фарм» также не публиковало официальных заявлений относительно причин судебного спора и намерений об обжаловании решения.