Объем рынка цветов в России достиг 460 млрд руб. по итогам 2025 года

Общий объем рынка цветов в России по итогам 2025 года составил около 460 млрд руб. в денежном выражении и 2,2 млрд единиц в натуральном выражении. Такие данные специально для «Ведомостей» подготовил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Согласно его расчетам, по сравнению с 2024 годом рынок вырос на 12,1% в рублях и на 4,7% в количественном показателе.

Импортная составляющая остается значимой для отрасли. По оценке Национального рейтингового агентства, общий объем ввоза цветов в Россию в 2025 году мог достигнуть примерно $429 млн, что в пересчете по курсу ЦБ составляет около 33,7 млрд руб.

Сезонность оказывает существенное влияние на структуру продаж цветочной продукции. Порядка 15% годовых продаж в этом сегменте обеспечивает Международный женский день 8 Марта. Исходя из общей емкости рынка, в 2026 году на покупку цветов к этому празднику граждане России могут потратить около 69 млрд руб. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 61,5 млрд руб.

Если учитывать также День святого Валентина (14 февраля), совокупная доля продаж в эти два праздника может достичь 20% от общего годового оборота, что в денежном выражении соответствует примерно 92 млрд руб. Эти оценки подтверждает Константин Власов, руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners. По его словам, на февраль-март приходится не только пик розничных продаж, но и максимум импорта цветочной продукции — около 20% годового объема поставок.

Эксперты отмечают, что рост рынка в денежном выражении опережает увеличение продаж в натуральном выражении (12,1% против 4,7%). Это свидетельствует о повышении среднего чека и переориентации потребителей на более дорогую цветочную продукцию.

Праздничные пики создают повышенную нагрузку на логистические цепочки и требуют от участников рынка заблагованного формирования запасов. Учитывая зависимость от импорта, компании вынуждены учитывать валютные колебания и изменения в таможенном регулировании при планировании закупок.