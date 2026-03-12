Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор четырем непосредственным исполнителям террористического акта, совершенного в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года. Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобиб Файзов и Саидакрами Рачабализода признаны виновными и приговорены к пожизненному лишению свободы.

Решение огласил судья в ходе заседания, проходившего в закрытом режиме. «Признать виновными Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду и назначить им наказание в виде пожизненного лишения свободы», — цитирует текст приговора корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе следствия и судебных слушаний было установлено, что подсудимые входили в группу, непосредственно осуществившую вооруженное нападение на посетителей концертного зала. Их действия квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за террористический акт, повлекший гибель людей, а также за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Суд учел тяжесть совершенных преступлений, масштаб последствий, а также данные о личности каждого из осужденных. Мера наказания в виде пожизненного лишения свободы избрана с учетом общественной опасности деяний и необходимости обеспечения справедливости в отношении пострадавших и их близких.

Представители государственного обвинения поддержали позицию следствия, отметив, что собранные доказательства полностью подтверждают вину подсудимых. Потерпевшие и их представители заявили о важности вынесенного приговора для восстановления чувства справедливости.

Защита осужденных намерена обжаловать решение суда в установленном законом порядке. В соответствии с российским законодательством, приговор вступает в законную силу после рассмотрения апелляционной жалобы или по истечении срока на ее подачу.