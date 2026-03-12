Центробанк оштрафовал ГК «ПИК» за нарушение порядка уведомления акционеров

Банк России вынес постановление о наложении административного штрафа на девелоперскую группу в связи с нарушением требований части 2 статьи 15.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает ответственность за:

нарушение порядка или срока направления сообщения о проведении общего собрания акционеров;

непредоставление либо нарушение срока предоставления информации, необходимой для подготовки к проведению общего собрания акционеров.

Санкция статьи устанавливает для юридических лиц штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Точная сумма примененной меры воздействия в отношении компании не разглашается в рамках действующего законодательства о защите информации.

Группа компаний «ПИК» — один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Российской Федерации. Компания была основана в 1994 году, штаб-квартира расположена в Москве.

Назначение штрафов за нарушение корпоративных процедур — стандартная практика Банка России как мегарегулятора финансового рынка. Своевременное и полное информирование акционеров о собраниях является важным элементом защиты прав инвесторов и обеспечения прозрачности деятельности публичных компаний.

Представители ГК «ПИК» пока не опубликовали официальный комментарий по поводу вынесенного постановления. В соответствии с законодательством, компания вправе обжаловать решение регулятора в арбитражном суде в установленный срок.