Минфин планирует сократить бюджетные расходы на 10% для сдерживания дефицита

Министерство финансов Российской Федерации в начале 2026 года направило федеральным министерствам и ведомствам уведомление о необходимости сократить бюджетные расходы на 10%. Соответствующая мера направлена на предотвращение расширения дефицита государственного бюджета в условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности.

Об этом сообщили «Ведомостям» три источника, знакомые с деталями инициативы. Информацию подтвердил высокопоставленный федеральный чиновник. В Минфине официально подтвердили планы по оптимизации расходной части бюджета, отметив, что корректировка параметров бюджетного правила требует тщательной приоритизации государственных затрат.

Представитель Министерства финансов пояснил, что приоритизация расходов преследует три ключевые цели:

избежание дополнительного увеличения государственных заимствований;

обеспечение долгосрочной устойчивости государственных финансов;

предотвращение ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России.

В настоящее время вопрос распределения приоритетов в расходной части бюджета находится в стадии обсуждения с отраслевыми ведомствами. Процесс носит консультативный характер и направлен на выработку сбалансированных решений.

В Минфине подчеркнули, что прорабатываемые меры оптимизации не затрагивают выполнение государством принятых социальных обязательств перед гражданами. Полностью защищены следующие направления финансирования:

расходы на оборону и национальную безопасность;

финансовое обеспечение нужд специальной военной операции;

поддержка семей участников СВО;

исполнение социальных обязательств перед населением.

Таким образом, сокращение коснется в первую очередь административных и непрофильных расходов, а также проектов, не имеющих приоритетного значения для стратегического развития.

Эксперты отмечают, что мера носит превентивный характер и направлена на сохранение макроэкономической стабильности. При этом эффективность сокращений будет зависеть от качества диалога между Минфином и профильными ведомствами.

Окончательные параметры корректировки бюджета будут определены по итогам межведомственных консультаций и могут быть учтены при подготовке поправок к федеральному бюджету на 2026–2028 годы.