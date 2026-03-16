В Госдуме обсудили безопасность рынка БАД: Федерация превентивной медицины инициировала работу по выявлению опасной продукции

На прошлой неделе ряд российских изданий обратил внимание на проблему безопасности биологически активных добавок и присутствия на рынке продукции с потенциально опасными компонентами. Вопросы регулирования отрасли и защиты потребителей стали одной из тем обсуждения в Государственной Думе.

12 марта здесь состоялось первое заседание Комиссии по развитию рынка биологически активных добавок и продукции для укрепления здоровья и активного образа жизни. Комиссия создана по инициативе Федерации специалистов превентивной медицины и питания.

Инициатором проекта выступила президент Федерации, нутрициолог Ирина Писарева, которая ранее поднимала вопрос о необходимости системной работы по повышению безопасности рынка БАД и защите здоровья граждан. Председателем комиссии назначена Ксения Владимировна Пустовая — эксперт отрасли и председатель правления Национального совета по БАД и специализированному питанию.

По словам Ирины Писаревой, рынок БАД в России активно развивается, однако одновременно растут риски, связанные с фальсификацией продукции и использованием запрещённых веществ.

«Мы выступаем за развитие российского бизнеса и поддержку добросовестных производителей. Но безопасность продукции и здоровье граждан должны оставаться безусловным приоритетом», — отметила она.

Эксперты выявили случаи продажи БАД с запрещённым веществом

Одной из ключевых тем заседания стало обращение профессора РАН, доктора медицинских наук Константина Георгиевича Гуревича, который сообщил о выявленных случаях продажи БАД с содержанием лития на маркетплейсах и в аптечных сетях.

По данным экспертов, подобная продукция встречается как среди иностранных, так и российских производителей.

Литий запрещён к использованию при производстве БАД, поскольку его применение возможно только в составе лекарственных препаратов и исключительно под медицинским наблюдением. Неконтролируемое употребление лития может вызывать серьёзные побочные реакции, включая тремор, нарушения сознания, судороги и другие токсические эффекты.

Запрет закреплён рядом нормативных документов, включая ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», единые санитарно-эпидемиологические требования ЕАЭС и Федеральный закон №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Предложения комиссии

По итогам заседания участники комиссии приняли ряд решений, направленных на повышение безопасности рынка БАД. В частности, планируется:

- направить информационные письма продавцам, реализующим подобную продукцию, с целью снятия её с продажи;

- подготовить обращения в Роспотребнадзор о блокировке карточек товаров на маркетплейсах;

- разработать рекомендации по выбору БАД и правила чтения этикеток для граждан, врачей и специалистов по питанию;

В рамках заседания также было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией специалистов превентивной медицины и питания и Национальным советом по БАД и специализированному питанию.

Эксперты отмечают, что проблема фальсификации и содержания запрещённых веществ в БАД сегодня остаётся одной из наиболее актуальных для отрасли. В этой связи Федерация намерена развивать системную работу по мониторингу продукции, повышению прозрачности рынка и взаимодействию с государственными регуляторами.

По мнению участников заседания, устойчивое развитие рынка БАД возможно только при сочетании поддержки добросовестного бизнеса, прозрачного регулирования и приоритета здоровья граждан.