Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле РФ упал до минимума с 2006 года

В первом квартале 2026 года настроения в российской розничной торговле заметно ухудшились: индекс предпринимательской уверенности опустился до минимального уровня с 2006 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Показатель составил минус восемь пунктов, снизившись на четыре пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Методика расчета индекса основана на комплексных оценках бизнеса: от текущего состояния дел и ожиданий на ближайшую перспективу до уровня товарных запасов. Отрицательное значение индикатора свидетельствует о том, что доля компаний, оценивающих ситуацию как неблагоприятную, превышает количество оптимистично настроенных участников рынка.

Ключевой причиной ухудшения настроений стало существенное замедление темпов роста розничной торговли. Если в 2024 году рынок демонстрировал прирост на уровне 7,7% в натуральном выражении, то в 2025-м он сократился до 2,6%. В январе-феврале 2026 года рост фактически остановился, составив лишь 0,5%, что указывает на стагнацию сектора.

Эксперты связывают эту динамику с устойчивым падением потребительской активности. Покупатели стали реже совершать покупки и более внимательно относиться к структуре расходов, что отражает снижение их реальных располагаемых доходов. Дополнительными факторами давления называют завершение периода ускоренного роста заработных плат и усиление налоговой нагрузки на бизнес и население.

Наиболее уязвимым сегментом остаются непродовольственные товары: именно в этой категории потребители чаще переходят на более дешевые альтернативы или откладывают покупки на неопределенный срок. Одновременно ритейлеры фиксируют снижение спроса даже на товары повседневного спроса — покупатели активнее сравнивают цены в разных каналах продаж и выбирают наиболее выгодные предложения.

Такая рационализация потребительского поведения создает дополнительные вызовы для торговых сетей: снижается средний чек, увеличивается ценовая эластичность спроса, растут требования к промо-активностям и программам лояльности.

Давление на бизнес усиливается ростом операционных издержек. В числе актуальных проблем — перебои с доступом к интернету, которые напрямую влияют на обороты онлайн-торговли и работу цифровых сервисов ритейлеров.

Особую чувствительность демонстрирует продуктовый ритейл в связи с региональными ограничениями на продажу алкоголя. Эта категория товаров традиционно обеспечивает значительную часть маржинальности торговых сетей. В ряде субъектов РФ такие ограничения вынуждают компании закрывать нерентабельные точки или пересматривать формат присутствия на локальных рынках.

Аналитики отмечают, что восстановление деловой уверенности в розничной торговле будет зависеть от нескольких факторов: динамики реальных доходов населения, стабилизации макроэкономической среды и адаптации бизнес-моделей к новым условиям потребительского поведения.

При этом эксперты не исключают дальнейшего давления на маржинальность ритейлеров в случае сохранения высоких операционных издержек и усиления регуляторных ограничений. Ключевым условием устойчивости бизнеса становится способность компаний гибко реагировать на изменение спроса, оптимизировать ассортиментную матрицу и развивать эффективные каналы взаимодействия с экономными и требовательными покупателями.