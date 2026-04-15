Ростех запустил онлайн-платформу для поддержки технологических проектов участников СВО

Госкорпорация Ростех объявила о запуске специализированной онлайн-платформы для приема заявок на участие в программе «СВОё дело с Ростех». Инициатива направлена на поддержку демобилизованных участников специальной военной операции, а также физических лиц, включая волонтеров, готовых предложить технологические решения, соответствующие задачам Корпорации.

Кандидатам предлагается представить разработки, ориентированные на практическое применение, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Авторы наиболее перспективных идей смогут получить грантовое финансирование в размере до 5 миллионов рублей, а также возможность внедрения своих решений на производственных площадках предприятий Ростеха.

Подать заявку и ознакомиться с подробными условиями участия можно на официальном сайте программы: своедело-ростех.рф

Программа «СВОё дело с Ростех» решает комплекс задач, связанных с поддержкой занятости и социальной адаптацией ветеранов специальной военной операции, а также с развитием технологической базы и укреплением обороноспособности страны.

Реализация инициативы осуществляется в партнерстве с ведущими институтами развития и общественными организациями:

Агентством стратегических инициатив;

Корпорацией МСП;

Фондом «Защитники Отечества»;

Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию»;

АНО «Центр беспилотных систем и технологий».

Такая кооперация позволяет создать максимально благоприятные условия для запуска и масштабирования технологических проектов, предлагая участникам не только финансовую поддержку, но и экспертное сопровождение, доступ к инфраструктуре и кадровым ресурсам партнеров.

«Участники СВО — это люди, которые доказали свою готовность действовать в самых сложных условиях. Теперь наша задача — дать им инструменты, чтобы эта решимость и опыт работали на создание новых технологий. Программа „СВОё дело с Ростех“ — это не просто гранты, а возможность для участников СВО реализовать себя в технологической повестке страны. Она позволяет построить собственное дело с опорой на ресурсы и экспертизу крупнейшей оборонно-промышленной госкорпорации, а также открывает перспективы трудоустройства в организациях Ростеха и у других партнеров программы», — отметил член Бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

К участию в программе приглашаются:

Демобилизованные участники специальной военной операции;

Граждане, рекомендованные Фондом «Защитники Отечества» и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию»;

Участники федеральной программы «СВОй бизнес», предлагающие технологические проекты.

Ключевое требование к подаваемым инициативам — направленность на решение конкретной практической задачи и наличие конкурентных преимуществ перед существующими технологиями и методами. Приоритет отдается разработкам, способным к быстрому внедрению и масштабированию в интересах оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей.

Запуск онлайн-платформы знаменует переход программы в активную фазу реализации. Эксперты отмечают, что интеграция опыта участников СВО с технологическими возможностями Ростеха может стать катализатором для появления новых импортозамещающих решений и укрепления технологического суверенитета России.