Премьер-министру Великобритании Стармеру грозит отставка

В пятницу премьер-министр Кир Стармер выразил негодование по поводу того, что его не проинформировали о том, что его бывший посол в США не прошел проверку безопасности, прежде чем назначить его на эту должность, защищаясь от возобновившегося давления с требованием отставки.

Стармер, который обеспечил Лейбористской партии самое большое большинство в современной истории на национальных выборах 2024 года, сталкивается с новыми вопросами относительно своей политической компетентности всего за три недели до того, как его партия, как ожидается, понесет наказание на местных выборах в Англии и региональных выборах в Шотландии и Уэльсе.

После отставки ветерана лейбористской партии Питера Мандельсона с поста посла США из-за его связей с преступником Джеффри Эпштейном, Стармеру удалось ненадолго отступить от критиков, ограничив роль Великобритании в войне президента США Дональда Трампа и Израиля в Иране.

Однако в четверг стало известно, что Мандельсон не прошёл проверку безопасности, проведённую перед его назначением на должность посланника, о чём, по словам команды Стармера, премьер-министр не знал. Политические противники Стармера задаются вопросом, как премьер-министр мог об этом не знать, и требуют его отставки.