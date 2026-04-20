Россия почти вдвое увеличила импорт китайских автомобилей

По данным анализа РИА Новости на основе китайской таможенной статистики, Россия в марте 2026 года почти вдвое увеличила импорт легковых автомобилей из Китая в годовом выражении, сохранив за собой статус крупнейшего покупателя данной продукции.

Импорт российских компаний в отчетном месяце вырос в 1,8 раза по сравнению с мартом 2025 года и составил 1,109 миллиарда долларов. В месячном выражении прирост также оказался значительным — примерно на треть, что свидетельствует о устойчивом спросе на китайские автомобили на российском рынке.

В тройку крупнейших импортеров китайских легковых автомобилей по итогам марта, помимо России, вошли Бразилия с показателем 913,3 миллиона долларов и Бельгия — 803 миллиона долларов. Таким образом, российские закупки превысили объемы следующих по величине покупателей более чем на 20%.

Для сравнения, США, традиционно являющиеся одним из ключевых игроков на мировом автомобильном рынке, заняли в данном рейтинге лишь 20-е место. В марте американские компании импортировали китайских легковых автомобилей примерно на 131 миллион долларов — почти в девять раз меньше, чем Россия.

Эксперты отмечают, что рост импорта из КНР продолжает оставаться одним из основных трендов российского авторынка на фоне переориентации логистических цепочек и расширения присутствия китайских брендов в сегментах массового и премиального спроса. Дальнейшая динамика будет зависеть как от внутренней экономической ситуации в России, так и от внешнеторговой политики Китая.