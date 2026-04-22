В Госдуме определили порядок индексации страховых пенсий в 2027 году

В Государственной Думе обозначили ориентиры по повышению страховых пенсий на 2027 год. Как информирует ТАСС, по базовому сценарию выплаты планируется индексировать в два этапа — в феврале и апреле, однако окончательные параметры будут зависеть от решений, принятых при формировании федерального бюджета.

Глава профильного комитета Ярослав Нилов пояснил, что действующий механизм предполагает ежегодную корректировку выплат с 1 февраля на уровень фактической инфляции. Второй этап — с 1 апреля — связан с финансовыми возможностями Социального фонда России и может предусматривать дополнительное увеличение выплат.

При этом депутат напомнил, что в последние годы применялись особые решения: индексация переносилась на начало года и проводилась в ускоренном формате. Так, в 2025 году повышение произошло с января с последующей корректировкой в феврале, а в 2026-м выплаты были сразу увеличены с начала года темпом выше инфляции.

Нилов подчеркнул, что действующее правило двухэтапной индексации сохраняется, однако правительство вправе вносить изменения, включая дополнительные повышения или перенос сроков. Итоговая конфигурация станет известна осенью — после внесения проекта бюджета и соответствующих предложений кабинета министров.

Страховая пенсия остаётся основным видом пенсионного обеспечения в России и назначается при наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. Помимо неё, в стране действуют выплаты по инвалидности и потере кормильца. После последней индексации средний размер страховых пенсий превысил 27 тысяч рублей.