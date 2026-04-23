В Москве прошла презентация товаров с китайской спецификой провинции Юньнань

Презентация товаров с китайской спецификой провинции Юньнань в рамках инициативы «Выход юньнаньской продукции на зарубежные рынки» состоялась в Москве. Мероприятие организовано Департаментом коммерции провинции Юньнань и направлено на создание платформы для развития торгово-экономического сотрудничества между Юньнанем и Россией, продвижение юньнаньской продукции на российский рынок, а также углубление практического взаимодействия предприятий двух сторон на взаимовыгодной основе.

В мероприятии приняли участие более 100 гостей, включая заместителя руководителя Департамента коммерции провинции Юньнань Хао Ишаня и председателя Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Участники обсудили перспективы сотрудничества и направления дальнейшего развития. В ходе презентации был показан видеоролик о провинции Юньнань, продемонстрировавший уникальные природные ресурсы региона, его богатое культурное наследие и динамичное развитие промышленности.

Хао Ишань представил всесторонний обзор географических преимуществ Юньнани, достижений в развитии ключевых отраслей, а также подвел итоги предыдущего этапа торгово-экономического взаимодействия между регионом и Россией. Он также выдвинул практические предложения по дальнейшему расширению двусторонних контактов и развитию сотрудничества в сфере специализированной продукции.

В рамках мероприятия были организованы зоны дегустации продукции и деловых переговоров, что позволило предприятиям Китая и России провести адресные встречи и предметные переговоры. Организаторы обеспечили сопровождение специалистов и переводчиков, способствуя эффективному установлению деловых контактов и выявлению новых возможностей для продвижения юньнаньской продукции на российском рынке.