Новая архитектура торговли: почему бизнес из России переходит на прямую работу с Китаем

Коршунов Вадим Вячеславович
Президент Association International Trading Southeast Asia and China
Торговля между Россия и Китай приблизилась к уровню 260 млрд долларов. Однако ключевое изменение происходит не в объёмах, а в структуре взаимодействия.
Формируется новая модель международной торговли, при которой предприниматели отказываются от посредников и выстраивают прямые отношения с рынком Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Этот переход уже носит системный характер.
Сегодня бизнес заходит в Китай не как покупатель, а как участник рынка: открывает компании, выстраивает прямые связи с производителями, формирует собственные каналы продаж и запускает международные проекты.
От посредников к экосистеме
Переход к прямой модели требует не только ресурсов, но и инфраструктуры. Отсутствие понимания локального рынка, регуляторной среды и логистики по-прежнему остаётся ключевым риском.
На этом фоне растёт роль объединений, способных формировать экосистему для бизнеса.
Association International Trading Southeast Asia and China объединяет предпринимателей, компании с государственным участием и международных партнёров, формируя платформу для системной работы с Китаем и странами Юго-Восточной Азии.
Под руководством Коршунова Вадима Вячеславовича ассоциация усилила практическую составляющую своей деятельности и перешла от консультационного формата к созданию полноценной инфраструктуры выхода на рынок.
Речь идёт о комплексной модели: сопровождение сделок, участие в выставках, выстраивание партнёрств, а также запуск и структурирование инвестиционных проектов.
Выставки как инструмент входа и масштабирования
Одним из ключевых инструментов остаются международные выставки в Китае, которые сегодня выполняют функцию точки входа на рынок
Через ассоциацию участие в выставках приняли более 120 компаний из России и стран Центральной Азии. Для значительной части из них это стало первым шагом к выходу на китайский рынок.
Ключевые площадки — Canton Fair и специализированные отраслевые выставки в Шанхае и Шэньчжэне.
Выставки в текущих условиях выполняют не только презентационную функцию. Они становятся инструментом заключения контрактов, тестирования спроса и выстраивания долгосрочных партнёрских связей.
Прямое влияние на товарооборот
По внутренним оценкам, проекты, сопровождаемые через ассоциацию, формируют товарооборот свыше 50 млн долларов в год.
Однако ключевой эффект заключается не только в росте объёмов. Переход к прямой модели работы снижает транзакционные издержки, повышает прозрачность операций и позволяет бизнесу контролировать всю цепочку поставок.
Фактически речь идёт о повышении качества международной торговли.
Инвестиции как следующий этап
По мере развития торговых связей усиливается интерес к инвестиционным проектам.
Речь идёт о создании совместных предприятий, локализации производства и развитии международных брендов с участием партнёров из Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Ассоциация в этой модели выступает как связующее звено между бизнесом, инвесторами и государственными структурами.
Долгосрочный тренд
Азия закрепляет за собой статус центра мировой торговли. В этих условиях конкурентное преимущество получают компании, способные выстраивать устойчивое присутствие в регионе.
Переход к прямой модели взаимодействия становится не альтернативой, а необходимостью.
И именно эта трансформация в ближайшие годы будет определять структуру международной торговли.
