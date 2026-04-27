«Не начать - страшнее, чем не понравиться»… GERDA честно о первом релизе

Раннее материнство - это когда тебя никто не спрашивает, готова ли ты. Просто в один день ты перестаешь быть девочкой, у которой «все впереди», и становишься человеком, у которого все уже сейчас: дети, быт, ответственность, учеба, работа, семья.
И где-то внутри - мечта. Такая, которую невозможно «перестать хотеть». Можно только пытаться заглушить, как будильник: еще пять минут… еще год… еще, еще…
GERDA стала мамой в 18, во второй раз - в 19. И начала выпускать музыку только в 28. Без глянца, без манифестов успешного успеха. Просто и честно.
«Самое сложное - резко повзрослеть»
- Что самое сложное в раннем материнстве?
- Резко повзрослеть. Появляется ответственность и понимание, что ты - «режимный объект».
И вот это слово - режимный объект - звучит жестко, но честно. Потому что раннее материнство - это жизнь по расписанию. И музыка тут как роскошь: «Сначала семья. Потом мечты. Когда-нибудь»
- Музыка казалась роскошью?
- Долго так и было. Пока мечта не приносит доход, ее сложно поставить выше семьи. Но она все-равно никуда не исчезает.
Это правда, которую обычно не любят говорить вслух. В соцсетях принято рассуждать так: «Если хочешь - делай». А в жизни не всегда так получается.
«Вдохновение - редкость. Дисциплина - ресурс»
- Что помогло не перегореть?
- Система маленьких шагов. Вдохновение - редкость, а дисциплина - ресурс.
Это звучит не так красиво, как «я поймала поток». Зато работает.
Не «ждать вдохновение», а жить по принципу: сегодня 20 минут - и точка.
Потому что когда у тебя дети, работа и семья, твоя свобода - это не «уехать на ретрит». Твоя свобода - это выжелить на себя время.
«Музыка стала проектом, когда я решилась выпускать песни»
- Когда музыка стала реальным проектом?
- Когда я решилась выпускать песни. Я начала выпускать свои треки в 28.
Здесь важный момент: многие годами «готовятся». Записывают демки «в стол». Пишут тексты «для себя». Учатся, пробуют, передумывают. И вроде бы делают - но так, чтобы никто не увидел.
Потому что выпускать - это уже не творчество «в вакууме». Это выход за пределы своего комфортного пространства. Это риск. Это уязвимость.
И да, это страшно.
День, когда страх закончился
- Что изменилось после первого релиза?
- Страх закончился в момент старта. Я поняла: не начать - страшнее, чем не понравиться.
Вот это хочется распечатать и повесить на стену всем, кто «пока не готов».
Потому что самая токсичная ловушка - не хейт и не критика. Самая токсичная ловушка - вечная подготовка, где ты вроде бы умный, осторожный и «все просчитываешь», а по факту просто не живешь свою жизнь.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Следите за нашими новостями
в удобном формате
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»