Российские тензорезисторы ВТИ сертифицированы для испытаний авиадвигателей и применяются в восьми отраслях

ООО «Высокоточные измерения» (бренд VTI, Москва - Ставрополь) завершило сертификацию жаропрочных тензорезисторов для предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации. Компания занимает уникальную позицию: в мире только два производителя выпускают датчики подобного класса, способные работать при температурах до 1000°С.

В марте 2025 года ООО «Высокоточные измерения» завершило процедуру сертификации жаропрочных тензорезисторов серий ВЖН, ВЖП и ВЖЖ для использования в прочностных испытаниях на предприятиях ОДК. Это событие завершило многолетнюю работу компании по созданию отечественного аналога датчиков Vishay (США) и HBM (Германия), поставки которых в Россию прекратились после введения санкций.

Тензорезистор - датчик, электрическое сопротивление которого изменяется при механической деформации объекта. Без таких датчиков невозможно провести сертификационные прочностные испытания ни одного авиационного двигателя, корпуса ядерного реактора или мостового пролётного строения. До 2022 года российские испытательные лаборатории закупали их преимущественно у иностранных производителей.

Восемь отраслей — один производитель

За десять лет работы компания расширила сферу применения своей продукции от авиационного машиностроения до медицинских изделий. Сегодня тензорезисторы VTI используются в авиационной и газотурбинной промышленности, ракетно-космической отрасли, атомной энергетике, автомобилестроении, строительстве, медицинском приборостроении и нефтегазовом секторе.

В атомной энергетике штатная система тензометрирования реактора ВВЭР-1000 включает 349 датчиков, контролирующих напряжённое состояние оборудования первого контура. Для этих задач применяются привариваемые серии ВЖР и капсулированные ВЖК: они не содержат клеевого слоя, способного деградировать под воздействием радиации, и работают при давлении теплоносителя до 16 МПа и температуре до 330°С.

В строительстве тензорезисторы ВТИ применяются при обязательных испытаниях мостов под пробной нагрузкой согласно СП 79.13330, при статических испытаниях свай по ГОСТ 5686 и при долгосрочном мониторинге несущих конструкций зданий. Фольговая серия ВТТ с базой 10–30 мм разработана для работы на пористых материалах — бетоне и кирпиче — и обеспечивает стабильность показаний более десяти лет при сезонных перепадах температуры от −50°С до +80°С.

«Предыдущее долгосрочное сотрудничество с мировыми лидерами по производству тензорезисторов позволило нам создать собственную линейку. VTI постоянно вкладывает средства в исследования и разрабатывает новые типы датчиков, повышая их надёжность и устойчивость к агрессивным факторам среды».

Медицина и автомобилестроение: новые рынки сбыта

Медицинское направление стало для компании одним из перспективных после 2022 года. Тензорезисторы ВТФ применяются при усталостных испытаниях тазобедренных эндопротезов по стандарту ISO 7206 в физиологическом растворе при температуре 37°С, в динамометрических элементах аппаратов механотерапии, а также при прочностных испытаниях операционных столов по ГОСТ Р МЭК 60601-2-46. Внесение продукции в Государственный реестр средств измерений позволяет производителям медицинского оборудования использовать документацию ВТИ при регистрации изделий в Росздравнадзоре.

В автомобильной промышленности жаропрочные серии закрыли потребность в датчиках для испытаний выпускных коллекторов: температура наружной поверхности коллектора турбодизельного двигателя при максимальной нагрузке достигает 850–900°С. Серия ВЖН с клеем К-400 сохраняет работоспособность при таких температурах и выдерживает многократное термоциклирование.

Производство и метрологический статус

Компания основана в 2014 году, офис расположен в Москве (пр-кт Волгоградский, д. 6), производство — в Ставрополе. Все серии тензорезисторов внесены в Государственный реестр средств измерений Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии и аттестованы по ГОСТ 21616. Каждая партия сопровождается паспортом с метрологически подтверждёнными характеристиками: коэффициентом тензочувствительности GF, температурной характеристикой сопротивления ТХС и значением сопротивления изоляции.

Линейка насчитывает более 30 типоразмеров с базой от 0,2 до 60 мм, сопротивлением решётки 100, 120, 350 и 1000 Ом в исполнениях, согласованных по коэффициенту теплового расширения со сталью, алюминием, титаном и жаропрочными никелевыми сплавами. Дополнительно компания поставляет специализированные клеи В-711 (холодного отверждения, диапазон −196...+120°С) и ВС-350 (горячего отверждения, диапазон −60...+350°С).

Учебный класс по тензометрии на базе ИМАШ РАН

В октябре 2025 года на базе Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН (ИМАШ РАН, Москва), при участии ООО «Высокоточные измерения», открыт специализированный учебный класс по технологии наклейки тензорезисторов для предприятий авиационной отрасли России.

Новый формат очного практико-ориентированного обучения направлен на повышение качества подготовительных работ при проведении прочностных испытаний авиационных конструкций. В первом обучающем модуле приняли участие представители ведущих авиационных институтов и предприятий страны, отвечающие за проведение экспериментальных исследований и ресурсных испытаний изделий.

Руководитель VTI® Уфимцев Владимир Георгиевич представил доклад о современных разработках в области тензометрирования: выборе датчиков для высокотемпературных и высоконагруженных узлов, подходах к повышению достоверности измерений деформаций в условиях реальных испытаний авиационной техники. Участникам были представлены ключевые этапы создания установок для прочностных испытаний — от проектирования измерительных цепей до интеграции тензодатчиков в испытательные стенды.

Реализация регулярных учебных программ позволит сформировать единые стандарты технологии наклейки тензорезисторов на авиационные конструкции и повысить уровень подготовки инженеров-испытателей отрасли.

ТЕНЗОФОРУМ 2025: первый отраслевой форум по тензометрии

27 ноября 2025 года ООО «Высокоточные измерения» выступило организатором первого отраслевого ТЕНЗОФОРУМА 2025, прошедшего в Институте машиноведения им. А.А. Благонравова РАН. Форум стал площадкой профессионального диалога разработчиков, испытателей и заказчиков высокоточных измерительных систем для авиации и двигателестроения.

Форум открыли президент Академии наук авиации и воздухоплавания В.М. Чуйко, советник директора ИМАШ РАН М.Н. Ерофеев и директор ООО «Высокоточные измерения» В.Г. Уфимцев. В программе прозвучали доклады представителей ФАУ «ЦАГИ», филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (Росстандарт), ООО «Химмет», АО «НИИ полимеры» и ИМАШ РАН.

Ключевая тематика форума - новые методики измерений деформаций, технологии монтажа тензорезисторов, сертификация и метрологическое обеспечение средств контроля прочности. Компания VTI® представила результаты совместных с ИМАШ РАН проектов: сертифицированные установки воспроизведения деформаций, жаропрочные тензорезисторы, технологию газопламенного напыления, а также разработки керамических стержней и цементов для температур свыше 1000°С, защищённые патентами и внесённые в Государственный реестр средств измерений.