Казахстан планирует полностью отказаться от импорта электроэнергии из России к 2027 году

Казахстан намерен полностью отказаться от импорта электроэнергии из России к 2027 году при условии своевременного ввода в эксплуатацию всех запланированных энергетических объектов. Об этом сообщил заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов на пресс-конференции, передает агентство ТАСС.

По словам Есимханова, достижение энергетической независимости в части импорта возможно, если в конце 2026 или начале 2027 года будут введены в строй все плановые генерирующие мощности, строительство и модернизация которых предусмотрены государственными программами развития электроэнергетики.

Замминистра также привел данные о положительной динамике в балансировке энергосистемы Казахстана. В 2024 году дефицит электроэнергии в стране составлял 2,1 млрд кВт·ч, тогда как по итогам 2025 года этот показатель снизился примерно до 1,5 млрд кВт·ч.

«Эта цифра уменьшается», — подчеркнул Есимханов, отметив, что системная работа по наращиванию собственных генерирующих мощностей и модернизации сетевой инфраструктуры дает ощутимый результат.

Для полного закрытия потребностей внутреннего рынка Казахстан реализует ряд проектов в сфере энергетики. В их числе — строительство новых электростанций, модернизация действующих ТЭЦ и ГЭС, а также развитие возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделяется повышению надежности единой энергосистемы и снижению потерь при передаче электроэнергии.

Эксперты отмечают, что успешная реализация этих планов позволит не только прекратить импорт, но и создать резерв мощности для экспортных поставок в долгосрочной перспективе. При этом ключевым риском остается соблюдение графиков ввода объектов: любые задержки могут отодвинуть достижение энергонезависимости на более поздние сроки.

На текущий момент Россия остается одним из основных партнеров Казахстана в сфере электроэнергетики. Импорт российской электроэнергии используется для покрытия пиковых нагрузок и компенсации дефицита в южных регионах республики. По мере роста собственной генерации объемы закупок будут поэтапно сокращаться.

Представители отраслевых ведомств обеих стран ранее заявляли о готовности сохранять гибкий формат сотрудничества: даже после достижения Казахстаном энергетической самодостаточности возможен обмен мощностью в рамках балансирующих поставок при возникновении нештатных ситуаций в энергосистемах.