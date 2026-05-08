Кинопремьера о водолазах

В преддверии Дня Победы в главном учебном заведении ВМФ России – Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова прошли показы нового фильма питерских документалистов «Война глазами водолаза», созданного студией ПМГ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Первыми зрителями фильма стали не только слушатели самой Академии, но и курсанты двух ее военно-морских институтов, которым совсем скоро предстоит уже не в учебных классах, а в море осваивать нелегкую профессию морского офицера. По словам начальника ВМА адмирала Н.А.Евменова, подобные кинопоказы чрезвычайно полезны – они служат своего рода уроками памяти и дополняют учебные занятия исторической информацией об боевом опыте предшествующих поколений.

Новая документальная лента режиссера Максима Катушкина не только обнажает героический флер с одной из самых опасных морских профессий, но максимально правдиво повествует о том, что притягивает к ней, в чем секрет преданности водолазов выбранному делу. В центре сюжета – не голливудские байки, а реальные судьбы людей, чья работа одинаково смертоносна и в бою, и в мирное время, когда каждая секунда под водой может стать последней.

- Передо мной стояла задача рассказать о миссии водолазов, о которой не пишут в сводках новостей, - поделился со зрителями своим замыслом режиссер. – Мои герои – это участники операций спецназа, борьбы с подводными диверсантами, мужики, готовые и в тылу врага и глубоко под водой выполнить боевое задание. Их судьбы складывались по-разному, иногда совершенно неожиданно, но никогда возникающие опасности нельзя было выключить по кнопке паузы.

Примечательно, что главными рассказчиками в фильме выступили выпускники легендарного водолазного класса Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского. Это люди, которых в профессии называют абсолютной элитой. Их опыт – настоящая энциклопедия подводных спецопераций от холодной войны до наших дней.

Представляя новую документальную ленту слушателям Военно-морской академии и курсантам военно-морских училищ, продюсер студии «ПМГ» Сергей Почин подчеркнул, что название фильма «Война глазами водолаза» выбрано авторами не случайно, поскольку в основе сюжета - личные кино- и фотоархивы героев, которые десятилетиями хранились под грифом «секретно» или просто оставались неизвестными широкой публике. Драматичные события прошлого переплетаются в картине с суровым настоящим, где нет места внешней привлекательности, но есть место долгу, боли и победе над собственной слабостью.