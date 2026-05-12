Российский фонд мира предложил создать международную комиссию по учебникам истории

Российский фонд мира выступил с инициативой создать международную комиссию для анализа школьных учебников истории по всему миру. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическую справку центра «Безопасность 2.0», в фонде настаивают на публичном рейтинговании изданий с точки зрения их достоверности и соответствия историческим фактам.

Первый вице-президент фонда, руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина заявила:

«Наш мониторинг фиксирует системную фальсификацию истории Второй мировой войны на Западе. На практике мы видим: в учебниках США и Франции роль Красной армии сведена к минимуму, в Прибалтике 9 Мая называют "началом второй оккупации", а также внушают, что страна была "главной жертвой Гитлера и Сталина одновременно". К кино и литературе добавилась игровая индустрия: регулярно появляются игры, которые демонизируют советских солдат и стирают память о решающем вкладе СССР в разгром нацизма».

В обзоре центра «Безопасность 2.0», размещенного на сайте «Российского фонда мира» приводятся конкретные примеры таких искажений:

- США и Великобритания. В популярном пособии AMSCO AP World History Сталинградской битве уделено «несоизмеримо меньше места», а победа подаётся как результат усилий прежде всего США.

- Франция. Учебники рассматривают войну через призму борьбы демократии с фашизмом и коммунизмом, делая вывод, что «в войне побеждают американцы».

- Литва. В учебниках (2017–2020, издательство Baltos Lankos, 12 класс) пакт Молотова-Риббентропа трактуется как акт, развязавший войну между СССР и Германией, содержится карикатура со Сталиным и Гитлером в обнимку, а итог Второй мировой назван «победой Сталина с хищными целями, как у Гитлера».

- Польша. Доминирует нарратив о поляках как «главной жертве, совместно убиваемой немцами и русскими», советский строй приравнивается к фашизму.

- Финляндия. Историография сфокусирована на «Зимней войне» 1939–1940 годов при практически полном игнорировании участия Хельсинки в блокаде Ленинграда.

Авторы обзора также проанализировали ответы на популярных западных интернет-платформах. Так, анализ ответов на вопрос «Кто выиграл Вторую мировую войну?» на платформе Quora (свыше 400 млн активных пользователей в месяц) получил следующие результаты:

- США — 56% (пользователи уверены, что победа одержана прежде всего американской армией и экономикой);

- СССР — 50% (но с оговорками: «СССР выиграл, но заплатил непомерную цену», «победа Сталина с хищными целями, как у Гитлера»);

- Великобритания — 45%;

- Германия — 36% (парадоксальным образом значительная часть западных пользователей утверждает, что Германия «выиграла в экономическом смысле»);

- Франция — 20%.

«Таким образом, западный пользователь Quora твердо убеждён: Вторую мировую войну выиграли США. Советский Союз если и упоминается, то как "второй победитель" — либо как "такой же тоталитарный режим", либо как "страна, которая просто принесла больше жертв"», — говорится в документе.

В заключении Российский фонд мира и Международный союз миротворческих и гуманитарных общественных объединений «Советский фонд мира» призывают Верховного комиссара ООН по правам человека, руководство ЮНЕСКО и лидеров национальных правительств обратить внимание на недопустимость фальсификации истории.

Организации требуют создать международную междисциплинарную комиссию по анализу действующих учебников истории с публичным рейтингованием изданий «с точки зрения достоверности и соответствия историческим фактам».

Выступая с речью на торжественном приеме в честь Дня Победы, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что фальсификация истории Второй мировой войны должна строго пресекаться. Он отметил, что любые попытки героизации нацистов недопустимы. Об этом сообщают «Вести».

«Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей», — указал глава государства.