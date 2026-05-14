Доля православных россиян снизилась в 1,2 раза

Подавляющее большинство россиян (65%) считают себя православными. Не относит себя к какому-либо вероисповеданию почти каждый шестой респондент (16%). Атеистов среди населения оказалось лишь 6%. К такому выводу пришли социологи Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) на основе опроса 1501 совершеннолетнего респондента, проведённого в феврале–марте этого года.

Согласно данным исследования, к исламу отнесли себя 9% опрошенных, к другим вероисповеданиям — 3%. Затруднились дать ответ 1% россиян. Результаты опроса находятся в распоряжении издания «Ведомости».

Динамика последних лет показывает постепенное снижение доли россиян, идентифицирующих себя с православием. В 2011 году таковых было 78%, атеистов — только 2%, а не относили себя к какому-либо вероисповеданию 11% опрошенных. К 2020 году доля православных сократилась до 67%, количество атеистов выросло до 7%, а доля не идентифицирующих себя с религией достигла 15%. Текущие данные фиксируют продолжение этой тенденции.

Исследование также затрагивает вопрос религиозной практики среди самоидентифицированных православных. Почти каждый третий (32%) из них никогда не принимает участия в церковных службах. Для сравнения: в 2011 году этот показатель составлял 28%, а в период пандемии — 26%. Регулярно — несколько раз в год и чаще — посещают богослужения лишь 17% православных респондентов. Во время пандемии таких было 22%, а 15 лет назад — 28%.

Эксперты отмечают, что расхождение между формальной религиозной самоидентификацией и реальной практикой остаётся устойчивой характеристикой религиозного ландшафта современной России. Социологи ПСТГУ планируют продолжить мониторинг и представить следующие результаты исследования в 2027 году.