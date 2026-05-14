Москалькова завершила работу на посту уполномоченного по правам человека в России

Татьяна Москалькова приняла решение завершить работу на посту уполномоченного по правам человека в Российской Федерации после десяти лет службы. Её полномочия истекли в апреле 2026 года. Вопрос о назначении нового омбудсмена Государственная Дума рассмотрит на ближайшем пленарном заседании, сообщили в нижней палате парламента.

Депутаты проводили Татьяну Москалькову аплодисментами, отметив её вклад в развитие правозащитного института в стране. За годы работы структура под её руководством стала эффективнее заниматься защитой прав граждан, расширяя механизмы взаимодействия с государственными органами и общественными организациями.

На должность уполномоченного по правам человека претендуют три кандидата, выдвинутые парламентскими фракциями. В список вошли Артём Прокофьев от КПРФ, Иван Сухарев от ЛДПР и Яна Лантратова, представленная фракцией «Справедливая Россия». Кандидатуры будут рассмотрены депутатами в установленном регламентом порядке.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Москалькову за многолетнюю работу и подчеркнул значимость её вклада в укрепление института омбудсмена. «Москалькова Татьяна Николаевна именно 10 лет возглавляла этот важный правозащитный институт. И мы говорим ей слова благодарности, многое сделано для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы этого института», - сказал Володин.

Процедура назначения нового уполномоченного по правам человека предусмотрена федеральным законодательством и включает обсуждение кандидатур на пленарном заседании с последующим голосованием. Имя нового омбудсмена станет известно после завершения парламентских процедур.