Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом, который продлится с 13 по 15 мая 2026 года. Спецсамолёт с американским лидером и делегацией на борту приземлился в международном аэропорту Шоуду, о чём сообщило Центральное телевидение Китая.

В рамках визита запланирована встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится 14 мая. Переговоры лидеров двух стран будут посвящены урегулированию двусторонних торгово-экономических разногласий, а также обсуждению ключевых вопросов глобальной повестки.

По завершении официальных переговоров стороны примут участие в государственном банкете. Как отмечают наблюдатели, нынешний визит является вторым государственным визитом Трампа в Китай и рассматривается как важный шаг в направлении стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином после периода торговой напряжённости .

В составе американской делегации - представители бизнес-кругов, включая, по данным источников Bloomberg, руководителей ведущих технологических компаний. Эксперты предполагают, что в ходе визита могут быть затронуты вопросы сотрудничества в сферах энергетики, технологий и инвестиций.

Политологи отмечают, что результаты пекинских переговоров могут оказать существенное влияние не только на американо-китайские отношения, но и на глобальную экономическую архитектуру в целом. Ожидается, что по итогам визита стороны подпишут ряд документов, направленных на расширение диалога и снижение уровня взаимных ограничений.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп начал приветствие председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, притянув его руку к себе, однако китайский лидер не дал главе Белого дома перехватить инициативу. Трансляция встречи велась на YouTube-канале NBC News.