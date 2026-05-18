Максимальная пенсия учителей в 2026 году может приблизиться к 49 тысячам рублей

Прогнозный размер пенсии педагогических работников в 2026 году при стаже 35–38 лет может достигнуть почти 49 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александра Сафонова.

По оценкам эксперта, пенсионные выплаты учителям будут существенно различаться в зависимости от региона. В субъектах с минимальным уровнем заработных плат пенсия может составить около 13 600 рублей, тогда как в Москве и северных регионах — до 39 800 рублей. При учёте северных надбавок максимальная сумма способна достигнуть 48 800 рублей.

Такая дифференциация обусловлена различиями в уровне заработных плат по стране. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Приморском крае и Москве средний месячный доход педагога составляет 130–150 тысяч рублей. При стаже 35–38 лет и работе на 1,5–1,6 ставки это позволяет накопить индивидуальный пенсионный коэффициент в диапазоне 240–260 баллов, что напрямую влияет на итоговый размер пенсионного обеспечения.

Эксперт подчёркивает, что приведённые цифры являются прогнозными и зависят от сохранения текущей пенсионной формулы, а также от динамики заработных плат в бюджетной сфере. Для учителей, работающих в регионах с низкими доходами, пенсия остаётся на минимальном уровне, что актуализирует вопрос выравнивания оплаты труда педагогов по всей территории страны.