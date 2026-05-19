Премия «Лидеры Влияния» отметила российский бренд «ifoam»

Аркадий Виноградов
Российский бренд ifoam выходит на новый уровень: от национального лидера к международным горизонтам, выступая генеральным партнёром ключевого отраслевого события в Санкт-Петербурге.

Продукт года "ifoam". Газанфар Гулуев, ген. директор ООО "Система" и значимые гости события Лидеры Влияния.
13 мая 2026 года в гранд-отеле «ЭМЕРАЛЬД» г. Санкт-Петербург  состоялось значимое отраслевое мероприятие Премия «Лидеры Влияния-Золотое наследие», генеральным партнёром которого выступил российский бренд ifoam - известный производитель бытовой, автомобильной и профессиональной химии. Данное событие знаменует собой важную веху в развитии компании ООО «Система», которая за последние три года продемонстрировала впечатляющий рост  по выходу на международный рынок.

Продукт года "ifoam". Газанфар Гулуев, ген. директор ООО "Система"
По словам генерального директора Газанфара Гулуева, компания ООО «Система» в последние годы активно развивается и расширяет горизонты. «Мы не просто следим за тенденциями рынка, мы их формируем. Наша цель – представить российскую продукцию на международной арене, предложив мировому потребителю высочайшее качество и инновационные решения», - отмечает Газанфар Гулуев.

Ключевые достижения и стратегические изменения ifoam:

Российский бренд ifoam в этом году вышел на новый этап своего развития, охватывающий несколько ключевых направлений:

- Расширение штата: Создано значительное количество новых рабочих мест, что подчёркивает планы компании на масштабирование бизнеса и укрепление производственных мощностей.

- Повышение качества: В период 2025–2026 годов проведена масштабная работа по усовершенствованию технологических процессов и улучшению качества выпускаемой продукции, что подтверждает приверженность ifoam высоким стандартам.

- Диверсификация ассортимента: Линейка товаров была существенно расширена. Помимо широко известных автолюбителям специализированных средств для ухода за автомобилем и обширной серии бытовой химии для дома, компания активно разрабатывает универсальную продукцию, а также специализированные средства для самых маленьких потребителей. Этот стратегический ход позволяет бренду охватить более широкую аудиторию и укрепить свои позиции на рынке.

Продукт года "ifoam". Газанфар Гулуев, ген. директор ООО "Система" и значимые гости события Лидеры Влияния.
Новая команда и продукция ifoam позиционируются как «Новые герои чистоты». Компания ставит перед собой амбициозную цель: значительно увеличить объёмы производства и выйти на международный уровень, представляя российскую продукцию за рубежом.

Подтверждением правильности выбранного пути и высокого качества продукции стало недавнее присвоение компании ifoam престижного звания «Продукт года». Эта награда является не только признанием достижений, но и мощным стимулом для дальнейшего движения вперёд и реализации глобальных планов.

Премия Лидеры Влияния, ген.партнер премии бренд "ifoam".
Мероприятие 13 мая в Санкт-Петербурге предоставило партнёрам, клиентам и представителям СМИ уникальную возможность узнать больше о стратегии развития ifoam, ознакомиться с новинками ассортимента и оценить трансформацию одного из ярких представителей российской химической промышленности.

О компании

ifoam (ООО «Система») – ведущий российский производитель бытовой, автомобильной и профессиональной химии. Компания ООО «Система» с многолетним опытом работы на рынке предлагает широкий спектр высококачественной продукции, разработанной с применением передовых технологий. ifoam стремится к инновациям и непрерывному улучшению, чтобы удовлетворять самые высокие требования потребителей и поддерживать чистоту в каждом доме и автомобиле.

Продукт года "ifoam". Газанфар Гулуев, ген. директор ООО "Система" и партнеры премии.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте: https://ifoam.su/

На мероприятии также присутствовали: Ольга Бриль, Надежда Елкина, Елена Усачева, Светлана Снежина,Андрей Захаревич, Елена Юрьева, Александр Климов, Андрей Сартаков, Дмитрий Сорокин, Заграт Гаписовна Мирзаева,  Юлия Харьковских, Сергей Харьковских, Елена Назимова, Евгения Меметова и другие.Организатор премии - Наталья Белова, при поддержке партнеров.

