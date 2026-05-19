Премия «Лидеры Влияния» отметила российский бренд «ifoam»

Российский бренд ifoam выходит на новый уровень: от национального лидера к международным горизонтам, выступая генеральным партнёром ключевого отраслевого события в Санкт-Петербурге.

13 мая 2026 года в гранд-отеле «ЭМЕРАЛЬД» г. Санкт-Петербург состоялось значимое отраслевое мероприятие Премия «Лидеры Влияния-Золотое наследие», генеральным партнёром которого выступил российский бренд ifoam - известный производитель бытовой, автомобильной и профессиональной химии. Данное событие знаменует собой важную веху в развитии компании ООО «Система», которая за последние три года продемонстрировала впечатляющий рост по выходу на международный рынок.

По словам генерального директора Газанфара Гулуева, компания ООО «Система» в последние годы активно развивается и расширяет горизонты. «Мы не просто следим за тенденциями рынка, мы их формируем. Наша цель – представить российскую продукцию на международной арене, предложив мировому потребителю высочайшее качество и инновационные решения», - отмечает Газанфар Гулуев.

Ключевые достижения и стратегические изменения ifoam:

Российский бренд ifoam в этом году вышел на новый этап своего развития, охватывающий несколько ключевых направлений:

- Расширение штата: Создано значительное количество новых рабочих мест, что подчёркивает планы компании на масштабирование бизнеса и укрепление производственных мощностей.

- Повышение качества: В период 2025–2026 годов проведена масштабная работа по усовершенствованию технологических процессов и улучшению качества выпускаемой продукции, что подтверждает приверженность ifoam высоким стандартам.

- Диверсификация ассортимента: Линейка товаров была существенно расширена. Помимо широко известных автолюбителям специализированных средств для ухода за автомобилем и обширной серии бытовой химии для дома, компания активно разрабатывает универсальную продукцию, а также специализированные средства для самых маленьких потребителей. Этот стратегический ход позволяет бренду охватить более широкую аудиторию и укрепить свои позиции на рынке.

Новая команда и продукция ifoam позиционируются как «Новые герои чистоты». Компания ставит перед собой амбициозную цель: значительно увеличить объёмы производства и выйти на международный уровень, представляя российскую продукцию за рубежом.

Подтверждением правильности выбранного пути и высокого качества продукции стало недавнее присвоение компании ifoam престижного звания «Продукт года». Эта награда является не только признанием достижений, но и мощным стимулом для дальнейшего движения вперёд и реализации глобальных планов.

Мероприятие 13 мая в Санкт-Петербурге предоставило партнёрам, клиентам и представителям СМИ уникальную возможность узнать больше о стратегии развития ifoam, ознакомиться с новинками ассортимента и оценить трансформацию одного из ярких представителей российской химической промышленности.

О компании

ifoam (ООО «Система») – ведущий российский производитель бытовой, автомобильной и профессиональной химии. Компания ООО «Система» с многолетним опытом работы на рынке предлагает широкий спектр высококачественной продукции, разработанной с применением передовых технологий. ifoam стремится к инновациям и непрерывному улучшению, чтобы удовлетворять самые высокие требования потребителей и поддерживать чистоту в каждом доме и автомобиле.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте: https://ifoam.su/

На мероприятии также присутствовали: Ольга Бриль, Надежда Елкина, Елена Усачева, Светлана Снежина,Андрей Захаревич, Елена Юрьева, Александр Климов, Андрей Сартаков, Дмитрий Сорокин, Заграт Гаписовна Мирзаева, Юлия Харьковских, Сергей Харьковских, Елена Назимова, Евгения Меметова и другие.Организатор премии - Наталья Белова, при поддержке партнеров.