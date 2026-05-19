ВОЗ заявила о приближении новой пандемии: так ли это на самом деле?

Всемирная организация здравоохранения и Совет по мониторингу глобальной готовности (GPMB) заявили, что мир не стал безопаснее после пандемии COVID-19 и вспышек Эболы. Напротив, инфекционные заболевания возникают чаще, а последствия новых вспышек могут оказаться более разрушительными из-за ослабленных систем здравоохранения, неравенства в доступе к лечению и снижения финансирования эпиднадзора.

Эксперты напоминают о концепции «Болезни Х» - условном названии для неизвестного патогена животного происхождения, способного вызвать глобальную чрезвычайную ситуацию. В отчете GPMB за 2026 год «A World on the Edge» отмечается, что за последнее десятилетие мир столкнулся с шестью чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения международного значения, и способность восстанавливаться после них снижается.

Ситуацию усугубляют три фактора: сокращение инвестиций в системы раннего предупреждения, рост недоверия к государственным институтам и распространение дезинформации. По данным ВОЗ, финансирование программ эпиднадзора и развития здравоохранения в ряде регионов достигло низких значений, что ограничивает возможности по сдерживанию вспышек на ранних этапах.

Отдельно эксперты выделяют необходимость адаптации стратегий готовности к новым реалиям: изменению климата, урбанизации, интенсивным перемещениям людей и животных, которые ускоряют передачу зоонозных инфекций.

Что сказано в источниках и насколько это соответствует действительности

По данным ВОЗ и GPMB:

Концепция «Болезни Х» действительно существует в терминологии ВОЗ с 2018 года как обозначение гипотетического патогена с пандемическим потенциалом. Это не конкретный вирус, а методологический инструмент для планирования.

Отчет GPMB 2026 года подтверждает, что частота и масштаб вспышек растут, а уязвимость систем здравоохранения сохраняется. Рекомендации отчета сфокусированы на трех направлениях: адаптация к меняющимся рискам, защита уязвимых групп и укрепление международного сотрудничества www.gpmb.org.

Утверждение о «минимальном финансировании с 2009 года» требует уточнения: в отчетах говорится о хроническом недофинансировании и фрагментарности инвестиций, но конкретная сравнительная метрика «с 2009 года» в открытых резюме отчетов не приводится.

По материалам Daily Star:

Публикация британского таблоида о «пандемии в 2026 году» и четырех конкретных вирусах (оспа обезьян, краснуха, птичий грипп, вирус Оропуче) является интерпретацией экспертных комментариев, а не официальным прогнозом ВОЗ.

Упомянутые вирусы действительно находятся в поле внимания эпидемиологов: mpox демонстрирует устойчивость в ряде регионов, птичий грипп H5N1 расширяет круг хозяев, вирус Оропуче географически распространяется. Однако утверждение, что именно они «спровоцируют Болезнь Х в 2026 году», — упрощение. «Болезнь Х» по определению неизвестна заранее; перечисленные патогены рассматриваются как потенциальные источники новых угроз, но не как гарантированные триггеры глобальной пандемии в конкретный год.

Прогнозы экспертов, цитируемых в статье (Майкл Хед, Эд Хатчинсон и др.), отражают реальные научные опасения, но в таблоидной подаче они приобретают категоричность, которой нет в оригинальных интервью.

Вывод:

Предупреждения ВОЗ и GPMB о растущих рисках новых эпидемий обоснованы и подкреплены данными мониторинга. Однако отдельные формулировки в медиа, особенно в таблоидах, склонны к драматизации и упрощению. Конкретные даты («2026 год») и перечни «виновников» пандемии не являются официальными прогнозами ВОЗ. Реальная стратегия готовности строится не на предсказании конкретного вируса, а на укреплении систем здравоохранения, эпиднадзора и международного сотрудничества, способных реагировать на любую новую угрозу.