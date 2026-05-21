INSTALLPLAN представил встроенный корпоративный мессенджер внутри системы управления сервисно-монтажным бизнесом

Российская платформа INSTALLPLAN продолжает развитие экосистемы для инженерных, монтажных и сервисных компаний. Сегодня генеральный директор Юрков Антон представил в новой версии системы пользователям стал доступен встроенный корпоративный мессенджер с поддержкой общения между сотрудниками, подрядчиками и заказчиками — без необходимости перехода в сторонние приложения.

Новый функционал уже доступен в веб-версии платформы и в обновленном мобильном приложении.

Рынок меняется: бизнес устал зависеть от внешних мессенджеров

Последние годы российский бизнес сталкивается с постоянной нестабильностью привычных коммуникационных платформ. Ограничения, замедления работы сервисов, сложности с уведомлениями, звонками и передачей файлов заставляют компании постоянно искать новые каналы связи и буквально «переезжать» из одного мессенджера в другой.

На фоне обсуждений ограничений Telegram и WhatsApp, а также активного роста рынка корпоративных коммуникационных решений, многие компании начали пересматривать сам подход к рабочему общению.

Для инженерного и сервисного бизнеса проблема особенно критична:

часть информации остается в Telegram;

часть — в WhatsApp;

документы — в почте;

задачи — в CRM;

фото с объектов — в личных переписках сотрудников.

В результате компания теряет прозрачность процессов, историю коммуникаций и контроль над исполнением задач.

Именно поэтому все больше компаний приходят к выводу: корпоративный мессенджер, интегрированный непосредственно в рабочую систему, становится не просто удобством, а необходимостью.

Все рабочие коммуникации — внутри одной системы

Новый встроенный мессенджер INSTALLPLAN создан именно для решения этой проблемы.

Теперь сотрудники могут:

общаться внутри системы в личных и групповых чатах;

вести переписку с заказчиками и подрядчиками;

прикреплять документы, фотографии и файлы;

быстро переходить из чата к связанным объектам системы;

обсуждать задачи, проекты, заявки, оборудование и сделки без переключения между сервисами.

Одним из ключевых преимуществ нового решения стала глубокая интеграция чатов с внутренними сущностями INSTALLPLAN. Пользователи могут прямо из переписки открывать:

задачи;

заявки HelpDesk;

сделки CRM;

складские позиции;

карточки оборудования и инструментов;

документы и согласования;

объекты и проекты.

Фактически мессенджер становится не отдельным приложением, а частью единой цифровой среды компании.

Почему компании уходят от десятков отдельных сервисов

Во многих инженерных компаниях сегодня одновременно используются:

несколько мессенджеров;

Excel;

отдельные CRM;

складские программы;

сервисы учета задач;

файловые хранилища;

электронная почта;

бумажные заявки и журналы.

Такой подход приводит к потере информации, сложностям при поиске переписки и отсутствию единой аналитики.

INSTALLPLAN делает ставку на концепцию «единого окна», когда все основные процессы компании находятся в одной системе с общей историей взаимодействий и единым доступом с компьютера и мобильного устройства.

Что такое INSTALLPLAN

INSTALLPLAN — это облачная система управления для инженерных, монтажных, сервисных и строительных компаний, разработанная с учетом реальных процессов отрасли.

Платформа подходит для компаний, работающих с:

системами видеонаблюдения;

СКУД и системами безопасности;

СКС и сетевой инфраструктурой;

электромонтажом;

сервисным обслуживанием объектов;

выездными инженерами и монтажными бригадами.

Система объединяет в себе ключевые инструменты управления бизнесом:

CRM и управление сделками;

HelpDesk и сервисные заявки;

планировщик задач и сотрудников;

складской учет;

учет инструмента и оборудования;

управление объектами и проектами;

внутренние согласования;

аналитику и отчеты;

финансовый учет;

базу знаний;

мобильное приложение для полевых сотрудников.

Мобильное приложение как полноценный рабочий инструмент

Обновленное мобильное приложение INSTALLPLAN также получило поддержку встроенных чатов. Теперь сотрудники на объектах могут:

оперативно связываться с офисом;

отправлять фото и видео с площадок;

получать документы и задачи;

обсуждать изменения прямо внутри проекта;

быстро находить нужную информацию без сторонних приложений.

Для компаний с выездными инженерами это особенно важно, поскольку значительная часть коммуникаций происходит непосредственно во время выполнения работ.

Корпоративный мессенджер — это уже не тренд, а инфраструктура бизнеса

С учетом текущей ситуации на рынке коммуникационных сервисов многие компании начинают понимать: рабочие процессы не должны зависеть от внешних платформ, ограничений или очередных изменений правил использования.

Когда переписка сотрудников, документы, задачи и согласования находятся внутри единой системы:

снижаются риски потери информации;

упрощается контроль исполнения;

ускоряется работа сотрудников;

сохраняется история коммуникаций;

уменьшается зависимость от сторонних сервисов.

Именно такой подход сегодня становится основой цифровизации инженерного бизнеса.

