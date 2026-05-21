INSTALLPLAN представил встроенный корпоративный мессенджер внутри системы управления сервисно-монтажным бизнесом

Российская платформа INSTALLPLAN продолжает развитие экосистемы для инженерных, монтажных и сервисных компаний. Сегодня генеральный директор Юрков Антон представил в новой версии системы пользователям стал доступен встроенный корпоративный мессенджер с поддержкой общения между сотрудниками, подрядчиками и заказчиками — без необходимости перехода в сторонние приложения.

Новый функционал уже доступен в веб-версии платформы и в обновленном мобильном приложении.

Рынок меняется: бизнес устал зависеть от внешних мессенджеров

Последние годы российский бизнес сталкивается с постоянной нестабильностью привычных коммуникационных платформ. Ограничения, замедления работы сервисов, сложности с уведомлениями, звонками и передачей файлов заставляют компании постоянно искать новые каналы связи и буквально «переезжать» из одного мессенджера в другой.

На фоне обсуждений ограничений Telegram и WhatsApp, а также активного роста рынка корпоративных коммуникационных решений, многие компании начали пересматривать сам подход к рабочему общению.

Для инженерного и сервисного бизнеса проблема особенно критична:

  • часть информации остается в Telegram;
  • часть — в WhatsApp;
  • документы — в почте;
  • задачи — в CRM;
  • фото с объектов — в личных переписках сотрудников.

В результате компания теряет прозрачность процессов, историю коммуникаций и контроль над исполнением задач.

Именно поэтому все больше компаний приходят к выводу: корпоративный мессенджер, интегрированный непосредственно в рабочую систему, становится не просто удобством, а необходимостью.

Все рабочие коммуникации — внутри одной системы

Новый встроенный мессенджер INSTALLPLAN создан именно для решения этой проблемы.

Теперь сотрудники могут:

  • общаться внутри системы в личных и групповых чатах;
  • вести переписку с заказчиками и подрядчиками;
  • прикреплять документы, фотографии и файлы;
  • быстро переходить из чата к связанным объектам системы;
  • обсуждать задачи, проекты, заявки, оборудование и сделки без переключения между сервисами.

Одним из ключевых преимуществ нового решения стала глубокая интеграция чатов с внутренними сущностями INSTALLPLAN. Пользователи могут прямо из переписки открывать:

  • задачи;
  • заявки HelpDesk;
  • сделки CRM;
  • складские позиции;
  • карточки оборудования и инструментов;
  • документы и согласования;
  • объекты и проекты.

Фактически мессенджер становится не отдельным приложением, а частью единой цифровой среды компании.

Почему компании уходят от десятков отдельных сервисов

Во многих инженерных компаниях сегодня одновременно используются:

  • несколько мессенджеров;
  • Excel;
  • отдельные CRM;
  • складские программы;
  • сервисы учета задач;
  • файловые хранилища;
  • электронная почта;
  • бумажные заявки и журналы.

Такой подход приводит к потере информации, сложностям при поиске переписки и отсутствию единой аналитики.

INSTALLPLAN делает ставку на концепцию «единого окна», когда все основные процессы компании находятся в одной системе с общей историей взаимодействий и единым доступом с компьютера и мобильного устройства.

Что такое INSTALLPLAN

INSTALLPLAN — это облачная система управления для инженерных, монтажных, сервисных и строительных компаний, разработанная с учетом реальных процессов отрасли.

Платформа подходит для компаний, работающих с:

  • системами видеонаблюдения;
  • СКУД и системами безопасности;
  • СКС и сетевой инфраструктурой;
  • электромонтажом;
  • сервисным обслуживанием объектов;
  • выездными инженерами и монтажными бригадами.

Система объединяет в себе ключевые инструменты управления бизнесом:

  • CRM и управление сделками;
  • HelpDesk и сервисные заявки;
  • планировщик задач и сотрудников;
  • складской учет;
  • учет инструмента и оборудования;
  • управление объектами и проектами;
  • внутренние согласования;
  • аналитику и отчеты;
  • финансовый учет;
  • базу знаний;
  • мобильное приложение для полевых сотрудников.

Мобильное приложение как полноценный рабочий инструмент

Обновленное мобильное приложение INSTALLPLAN также получило поддержку встроенных чатов. Теперь сотрудники на объектах могут:

  • оперативно связываться с офисом;
  • отправлять фото и видео с площадок;
  • получать документы и задачи;
  • обсуждать изменения прямо внутри проекта;
  • быстро находить нужную информацию без сторонних приложений.

Для компаний с выездными инженерами это особенно важно, поскольку значительная часть коммуникаций происходит непосредственно во время выполнения работ.

Корпоративный мессенджер — это уже не тренд, а инфраструктура бизнеса

С учетом текущей ситуации на рынке коммуникационных сервисов многие компании начинают понимать: рабочие процессы не должны зависеть от внешних платформ, ограничений или очередных изменений правил использования.

Когда переписка сотрудников, документы, задачи и согласования находятся внутри единой системы:

  • снижаются риски потери информации;
  • упрощается контроль исполнения;
  • ускоряется работа сотрудников;
  • сохраняется история коммуникаций;
  • уменьшается зависимость от сторонних сервисов.

Именно такой подход сегодня становится основой цифровизации инженерного бизнеса.

