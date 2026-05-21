INSTALLPLAN представил встроенный корпоративный мессенджер внутри системы управления сервисно-монтажным бизнесом

Российская платформа INSTALLPLAN продолжает развитие экосистемы для инженерных, монтажных и сервисных компаний. Сегодня генеральный директор Юрков Антон представил в новой версии системы пользователям стал доступен встроенный корпоративный мессенджер с поддержкой общения между сотрудниками, подрядчиками и заказчиками — без необходимости перехода в сторонние приложения.
Новый функционал уже доступен в веб-версии платформы и в обновленном мобильном приложении.
Рынок меняется: бизнес устал зависеть от внешних мессенджеров
Последние годы российский бизнес сталкивается с постоянной нестабильностью привычных коммуникационных платформ. Ограничения, замедления работы сервисов, сложности с уведомлениями, звонками и передачей файлов заставляют компании постоянно искать новые каналы связи и буквально «переезжать» из одного мессенджера в другой.
На фоне обсуждений ограничений Telegram и WhatsApp, а также активного роста рынка корпоративных коммуникационных решений, многие компании начали пересматривать сам подход к рабочему общению.
Для инженерного и сервисного бизнеса проблема особенно критична:
- часть информации остается в Telegram;
- часть — в WhatsApp;
- документы — в почте;
- задачи — в CRM;
- фото с объектов — в личных переписках сотрудников.
В результате компания теряет прозрачность процессов, историю коммуникаций и контроль над исполнением задач.
Именно поэтому все больше компаний приходят к выводу: корпоративный мессенджер, интегрированный непосредственно в рабочую систему, становится не просто удобством, а необходимостью.
Все рабочие коммуникации — внутри одной системы
Новый встроенный мессенджер INSTALLPLAN создан именно для решения этой проблемы.
Теперь сотрудники могут:
- общаться внутри системы в личных и групповых чатах;
- вести переписку с заказчиками и подрядчиками;
- прикреплять документы, фотографии и файлы;
- быстро переходить из чата к связанным объектам системы;
- обсуждать задачи, проекты, заявки, оборудование и сделки без переключения между сервисами.
Одним из ключевых преимуществ нового решения стала глубокая интеграция чатов с внутренними сущностями INSTALLPLAN. Пользователи могут прямо из переписки открывать:
- задачи;
- заявки HelpDesk;
- сделки CRM;
- складские позиции;
- карточки оборудования и инструментов;
- документы и согласования;
- объекты и проекты.
Фактически мессенджер становится не отдельным приложением, а частью единой цифровой среды компании.
Почему компании уходят от десятков отдельных сервисов
Во многих инженерных компаниях сегодня одновременно используются:
- несколько мессенджеров;
- Excel;
- отдельные CRM;
- складские программы;
- сервисы учета задач;
- файловые хранилища;
- электронная почта;
- бумажные заявки и журналы.
Такой подход приводит к потере информации, сложностям при поиске переписки и отсутствию единой аналитики.
INSTALLPLAN делает ставку на концепцию «единого окна», когда все основные процессы компании находятся в одной системе с общей историей взаимодействий и единым доступом с компьютера и мобильного устройства.
Что такое INSTALLPLAN
INSTALLPLAN — это облачная система управления для инженерных, монтажных, сервисных и строительных компаний, разработанная с учетом реальных процессов отрасли.
Платформа подходит для компаний, работающих с:
- системами видеонаблюдения;
- СКУД и системами безопасности;
- СКС и сетевой инфраструктурой;
- электромонтажом;
- сервисным обслуживанием объектов;
- выездными инженерами и монтажными бригадами.
Система объединяет в себе ключевые инструменты управления бизнесом:
- CRM и управление сделками;
- HelpDesk и сервисные заявки;
- планировщик задач и сотрудников;
- складской учет;
- учет инструмента и оборудования;
- управление объектами и проектами;
- внутренние согласования;
- аналитику и отчеты;
- финансовый учет;
- базу знаний;
- мобильное приложение для полевых сотрудников.
Мобильное приложение как полноценный рабочий инструмент
Обновленное мобильное приложение INSTALLPLAN также получило поддержку встроенных чатов. Теперь сотрудники на объектах могут:
- оперативно связываться с офисом;
- отправлять фото и видео с площадок;
- получать документы и задачи;
- обсуждать изменения прямо внутри проекта;
- быстро находить нужную информацию без сторонних приложений.
Для компаний с выездными инженерами это особенно важно, поскольку значительная часть коммуникаций происходит непосредственно во время выполнения работ.
Корпоративный мессенджер — это уже не тренд, а инфраструктура бизнеса
С учетом текущей ситуации на рынке коммуникационных сервисов многие компании начинают понимать: рабочие процессы не должны зависеть от внешних платформ, ограничений или очередных изменений правил использования.
Когда переписка сотрудников, документы, задачи и согласования находятся внутри единой системы:
- снижаются риски потери информации;
- упрощается контроль исполнения;
- ускоряется работа сотрудников;
- сохраняется история коммуникаций;
- уменьшается зависимость от сторонних сервисов.
Именно такой подход сегодня становится основой цифровизации инженерного бизнеса.
