Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав Госкорпорации Ростех, начали летные испытания двухместного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Д. Первым пилотом, поднявшим машину в небо, стал шеф-пилот ОКБ Сухого, Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел в штатном режиме, все параметры полетного задания были выполнены в полном объеме.

Как отметил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, начавшиеся испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения представляют собой важный этап в развитии отечественной авиационной техники. Самолет, разработанный по инициативе авиастроителей, сочетает в себе уникальные боевые характеристики с функционалом учебно-боевой машины и возможностями самолета боевого управления.

В Ростехе подчеркнули, что сегодня российские авиастроители демонстрируют беспрецедентные темпы производства востребованной авиационной техники и продолжают работу над модернизацией современных авиационных комплексов. Двухместная модификация Су-57, созданная специалистами ОКБ Сухого, открывает новые возможности: помимо подготовки летного состава, самолет может использоваться для координации боевых действий объединенных группировок пилотируемой и беспилотной авиации, формируя единое информационно-управляющее пространство.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что работа над расширением функционала передового авиационного комплекса пятого поколения продолжается. Он выразил уверенность, что двухместная версия истребителя станет дополнительным конкурентным преимуществом на международных рынках военно-технического сотрудничества.

Испытания Су-57Д проходят в рамках программы развития авиационного потенциала России и направлены на оценку летно-технических характеристик, возможностей бортовых систем и интеграции нового самолета в существующие структуры управления воздушными операциями. Результаты тестов лягут в основу дальнейших решений о серийном производстве и экспортных поставках данной модификации.